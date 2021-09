„Alles was Recht ist“: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer am neuen Austro-„Tatort“

Dreharbeiten zu ORF-Krimi mit u. a. Johannes Zeiler, Marion Mitterhammer und Doris Schretzmayer in weiteren Rollen

Wien (OTS) - Täter, Tatwaffe, Motiv und Tatsachengeständnis – eigentlich könnten die Ermittlungen diesmal so einfach sein, doch dann wendet sich das Blatt, und der Fall nimmt eine ungeahnte Wendung. Wieder sind Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser im „Tatort“-Einsatz, wenn seit Montag, dem 6. September 2021, in Wien und Niederösterreich die Dreharbeiten zum neuesten ORF-Krimi „Alles was Recht ist“ laufen. Neben dem Erfolgsduo stehen in weiteren Rollen u. a. auch wieder Christina Scherrer, Günther Franzmeier, Hubert Kramar und Simon Schwarz sowie Ines Miro, Johannes Zeiler, Noemi Krausz, Marion Mitterhammer, Eva Maria Marold, Morteza Tavakoli, Julian Loidl und Doris Schretzmayer vor der Kamera. Regisseur Gerald Liegel („Soko Kitzbühel“ und „Schnell ermittelt“) feiert mit „Alles was Recht ist“ sein „Tatort“-Debüt. Für das Drehbuch zeichnen nach „Pumpen“ erneut Robert Buchschwenter und Karin Lomot verantwortlich. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Oktober. Zu sehen sein soll „Tatort – Alles was Recht ist“ 2022 in ORF 2.

Mehr zum Inhalt:

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) werden zu einem glasklaren Fall gerufen: Zwei Leichen und ein Täter, der selbst die Polizei alarmiert und am Tatort auf die Ermittler/innen wartet. Tatwaffe, Motiv und Tatsachengeständnis inklusive. Alles könnte so einfach sein, hätte nicht ausgerechnet der wahrscheinlich gerissenste Anwalt des Landes (Julian Loidl) die Verteidigung des Angeklagten übernommen und einen Freispruch erwirkt. Kurz darauf landet der Anwalt selbst auf dem Obduktionstisch – und der Freigesprochene verschwindet spurlos. Zu allem Überdruss taucht auch noch Inkasso Heinzi (Simon Schwarz), ein alter Bekannter von Moritz und Bibi, auf, um die Freundschaft der beiden wieder einmal auf eine harte Probe zu stellen.

„Tatort – Alles was Recht ist“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von KGP Filmproduktion.

