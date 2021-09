VP-Wien: Gernot Blümel gratuliert Norbert Walter zur Wahl zum neuen Wiener Bauernbund-Obmann

Starkes Zeichen für die Wiener Landwirtschaft - Glückwünsche von Arnoldner und Olischar

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an Norbert Walter zu seiner Wahl zum neuen Obmann des Wiener Bauernbundes. 100 Prozent Vertrauen – das ist nicht nur ein starkes Zeichen für den neu gewählten Obmann, sondern auch für die Wiener Landwirtschaft!“, so Gernot Blümel, Landesparteiobmann der neuen Volkspartei Wien an den bisherigen Bauernbund-Direktor. Norbert Walter wurde beim dieswöchigen Landesbauernrat einstimmig zum neuen Obmann des Wiener Bauernbundes gewählt und übernimmt diese Funktion von Franz Windisch, der dem Wiener Bauernbund knapp 16 Jahre vorstand.



„Ich möchte mich besonders bei Franz Windisch für seinen jahrelangen Einsatz für die Stadtlandwirtschaft und die gute Zusammenarbeit bedanken. Er wurde über die Parteigrenzen hinaus für seine verbindende Art und sein starkes Engagement geschätzt und hatte stets das Wohl der Wiener Betriebe im Blick - vom Gartenbau über den Ackerbau bis hin zu den für die Wiener Tradition so wichtigen Weinbau. Ich wünsch ihm und seinem Team alles Gute und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so Blümel weiter.



Gratulationen kommen auch von Landesgeschäftsführerin und Stadträtin Bernadette Arnoldner sowie Agrarsprecherin und Gemeinderätin Elisabeth Olischar: „Der Bauernbund ist ein wichtiger Bund für die Volkspartei, der die Interessen der Landwirtschaft und der Bäuerinnen und Bauern vertritt. Gerade in Wien ist die Landwirtschaft ein wichtiges Thema, da sie für die lokale Nahversorgung sorgt und somit wesentlich zur Lebensqualität in unserer Stadt beiträgt“, erklärt Arnoldner. „Die Wiener Stadtlandwirtschaft ist einzigartig in Europa. Die knapp 700 Betriebe leisten unglaublich viel für unsere Stadt - gemeinsam mit dem Bauernbund setzen wir uns dafür ein, dass die landwirtschaftlichen Flächen in Wien erhalten und geschützt werden“, so Olischar abschließend.

