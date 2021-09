„Sport am Sonntag“ zu Besuch bei Marko Arnautovic in Bologna

Am 12. September um 18.00 Uhr in ORF 1 zu Gast: Magdalena Lobnig und Jakob Schubert

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 12. September 2021, um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball: Das Duell um die ÖFB-Präsidentschaft

Gerhard Milletich oder Roland Schmid – Wer tritt die Nachfolge von Leo Windtner an?

Fußball: Zu Besuch bei Marko Arnautovic in Bologna

Mit 32 Jahren versucht der exzentrische Stürmer sein Glück in Italien. „Sport am Sonntag“ besuchte Marko Arnautovic in seiner neuen Heimat.

Olympia: Magdalena Lobnig und Jakob Schubert live zu Gast

Die Top-Ruderin und das Kletter-Ass haben mit ihren Bronzemedaillen für emotionale Höhepunkte in Tokio gesorgt.

Wien-Marathon: Neustart für das Laufspektakel

Der erste große Stadt-Marathon seit Ausbruch der Pandemie geht in Wien mit mehr als 25.000 Läuferinnen und Läufern über die Bühne (ORF 1 überträgt ab 8.30 Uhr live).

Radsport: Rad-Boom in Österreich

Österreichs Rad-Asse haben sich an der Weltspitze etabliert und sind an diesem Wochenende bei der EM im Trentino dabei.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at