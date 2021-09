Wegen Impfdruck: Schauspielerin Eva Herzig nimmt ihre Kinder aus der Schule

Deutliche Kritik an Corona-Impfung in neuem Buch „Lockdown-Schicksale“ aus dem Verlag Frank&Frei

Wien (OTS) - Schauspielerin Eva Herzig kündigt in dem eben erschienenen Buch „Lockdown-Schicksale – Das verschwiegene Leid der Corona-Politik“ von Gert Bachmann und Alois Endl an, sich weiterhin nicht impfen lassen zu wollen und auch ihre Kinder vor dieser „noch zu unerforschten Impfung“ zu schützen. Denn zahlreiche Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen würden zeigen, „dass diese Impfung tatsächlich nicht der Gesundheit dient“, sagt Herzig in einer heute vom Verlag Frank&Frei anlässlich des Erscheinens des neuen Buches veröffentlichten Videobotschaft (https://youtu.be/oR7-_8nkLhA).

„Ich nehme meine Kinder aus diesem Schulsystem, um sie vor diesen Maßnahmen zu schützen“, trifft Eva Herzig eine weitreichende Entscheidung und befindet sich damit in einer immer größer werdenden Gruppe. Denn für das derzeit beginnende Schuljahr wurden laut aktuellen Medienberichten bereits mehr als 5.600 Kinder zum Heimunterricht angemeldet – mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor.

Gert Bachmann, Alois Endl: „Lockdown-Schicksale – Das verschwiegene Leid der Corona-Politik“, Verlag Frank&Frei, 180 Seiten/Hardcover, € 22,00/eBook € 19,99

