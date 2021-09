ORF-„Millionenshow“: Armin Assingers Erfolgsquiz startet am 13. September in den Herbst

Kandidatinnen und Kandidaten für neue Ausgaben gesucht

Wien (OTS) - Antwort A, B, C oder D? Am 13. September 2021 startet Armin Assinger in eine neue „Millionenshow“-Saison. Dann stehen wieder jeden Montag ab 20.15 Uhr neue Ausgaben des Erfolgsquiz auf dem Programm von ORF 2 und vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten haben in den Auswahlrunden die Chance, den Sprung in die Mitte zu schaffen und bis zu eine Million Euro zu erspielen. Wer auch einmal im Studio sein Wissen unter Beweis stellen möchte, hat unter tv.ORF.at/millionenshow die Möglichkeit, sich für die ORF-Show zu bewerben.

In der ersten „Millionenshow“-Ausgabe am 13. September mit dabei:

Georg Hafner aus Wien, Julia Deutschmann aus Fulpmes in Tirol, Herbert Kirchberger aus Andorf in Oberösterreich und Gregor Nowak aus Wien.

Am 20. September spielen diese vier Kandidaten um bis zu eine Million Euro: Teresa Stummer aus Wien, Niklas Rafetseder aus Weyer in Oberösterreich, Gerhard Großlercher aus Absam in Tirol und Birgit Gregori aus Wien .

Kandidatinnen und Kandidaten für die neuen Ausgaben gesucht!

Wer als eine/r von fünf Kandidatinnen und Kandidaten bei der „Millionenshow“ dabei sein möchte, kann sich im Internet unter http://tv.ORF.at/millionenshow bewerben. Jene Bewerber/innen, die in weiterer Folge von einem Zufallsgenerator für das Casting ausgewählt werden, werden von der „Millionenshow“-Castingredaktion telefonisch kontaktiert und einem Wissenstest unterzogen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at