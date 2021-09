Festakt im Rahmen der 15-Jahres-Feierlichkeiten des Mozarthaus Vienna

Wien (OTS/RK) - Das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, feierte am 09. September 2021 in Anwesenheit zahlreicher geladener Gäste sein 15-jähriges Bestehen. Das Jubiläum hätte eigentlich im Jänner, zu Mozarts 265, Geburtstag, gefeiert werden sollen, musste Corona-bedingt allerdings verschoben werden. Umso größer war die Freude, nun den gemeinsamen Festakt begehen zu können!

Feierliche Eröffnung im Beisein zahlreicher Gäste

Im Anschluss an die Begrüßung durch Gerhard Vitek, Direktor des Mozarthaus Vienna, und Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding, gab es eine Festrede des Musikwissenschaftlers Otto Biba und eine virtuelle Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Die Trias Der Wiener Klassik: Haydn – Mozart – Beethoven. Gemeinsamkeiten – Parallelen – Gegensätze“ durch den Kurator Walter Reicher, Vorsitzender der Internationalen Joseph Haydn Privatstiftung Eisenstadt.

Für das musikalische Rahmenprogramm zeichnete das Jess-Trio-Wien verantwortlich, das Stücke der drei oben genannten Komponisten der Wiener Klassik spielte.

Open House mit spannenden Aktivitäten

Um auch seinem Bildungsauftrag nachzukommen und Kunst und Kultur niederschwellig für Alle anbieten zu können, öffnet das Mozarthaus Vienna am Samstag, den 11. September und Sonntag, den 12. September 2021, seine Türen. Zwischen 10.00 und 17.00 Uhr (sonntags zwischen 10.00 und 16.00 Uhr) finden kostenlose Führungen statt. Samstag um 11.00 und 13.00 Uhr ist eine Lesung und ein Kinderworkshop mit Melanie Laibl und PAPPERLAPAPP sowie gemeinsames Musizieren geplant. Am Sonntag um 17.00 Uhr wird ein Konzert mit dem Pianisten Richard Tauber im Bösendorfer-Saal im Mozarthaus Vienna aufgeführt.

Das gesamte Programm ist kostenlos. Für alle Aktivitäten werden Zählkarten ausgegeben, first come first serve! Um sich Plätze zu sichern kann man sich vorab unter ticket@mozarthausvienna.at anmelden.

