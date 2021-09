Podcast: Was macht eine gute Führungskraft aus?

Neue Folge von „Always On“ – APA-Tech-Chef Clemens Prerovsky im Gespräch mit Christina Wilfinger, Managing Director von SAP Austria, über Teamdenken, Motivation und neue Arbeitsmodelle

Ich habe bestausgebildete Kolleginnen und Kollegen, mein Job ist es, sie zu motivieren und die Rahmenbedingungen für sie bestmöglich zu gestalten. Christina Wilfinger, Managing Director SAP Austria

Wien (OTS) - Digitalisierung, Diversität und Dauer-Erreichbarkeit haben uns in einen Wandel der Arbeitswelt geführt, der mit unvergleichlich hoher Komplexität einhergeht. Was das alles für moderne Führungsarbeit bedeutet, erklärt Christina Wilfinger, seit Februar 2021 Managing Director bei SAP Austria, in der neuen Folge von „Always on“, dem Podcast von APA-Tech-Chef Clemens Prerovsky.

Ihren eigenen Führungsstil beschreibt Wilfinger so: „Ich sehe mich eher als Motivatorin in meiner Führungsposition. Ich habe bestausgebildete Kolleginnen und Kollegen, mein Job ist es, sie zu motivieren und die Rahmenbedingungen für sie bestmöglich zu gestalten. “ Was sie dabei besonders beeinflusst hat? „Meine Jahre in der Beratung, wo man nicht in klassisch hierarchischen Teams zusammenarbeitet, sondern sehr stark übergreifend in unterschiedlichsten Kombinationen in heterogenen Gruppen, immer wieder in neuen Projekten. Es gibt nur einen gemeinsamen Erfolg oder Misserfolg, und das ist etwas, das mich geprägt hat, dieser Teamgedanke.“

Unsere Arbeitswelt sieht ganz anders aus als vor 10-20 Jahren, sind sich Host Clemens Prerovsky und sein Gast einig. Es gebe kaum mehr seriell abarbeitbare Aufgaben, alles laufe parallel, das „geliebte“ Multitasking durchziehe unseren Arbeitsalltag. Gleichzeitig träfen in Teams unterschiedliche Kulturen und Lebensmodelle aufeinander. „Für Teamleiterinnen und andere Führungskräfte bedeutet das, dass auch Management-Aufgaben vielschichtiger werden – es genügt nicht mehr, nur Anweisungen zu geben“, so Wilfinger.

Die begeisterte Freizeitmusikerin beantwortet im Podcast außerdem, welche parallelen es zwischen Musik und Führungsarbeit gibt, warum Zuhören zu den wichtigsten Führungsaspekten gehört und welchen Buchtipp sie für rauchende Köpfe hat.

Die aktuelle und weitere Folgen der Podcast-Serie „Always On" sind auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts zu finden.





„Always On“ mit Clemens Prerovsky

Geschichten aus der Praxis, gebündelt mit unverblümten Meinungen und konkreten Tipps: Der IT-Podcast von APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky beleuchtet Trends und Innovationen aus der Welt der IT. Von Agilität über Cloud Services bis hin zu User Experience und Recruiting – gemeinsam mit renommierten Gästen ermöglicht Clemens Prerovsky ExpertInnen sowie QuereinsteigerInnen einen einfachen und verständlichen Zugang zu diversen Tech-Themen.

