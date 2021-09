Metall bringt´s: SiegerInnen des Ideen-Wettbewerbs für Lehrlinge ausgezeichnet

Fachverband Metalltechnische Industrie prämiert kreative Ideen und Konzepte, wie die Attraktivität der Lehre in der Branche erhöht werden kann

Wien (OTS) - Noch mehr Lehrlinge für die Metalltechnische Industrie zu begeistern – das war das Ziel des neuen, vom Fachverband der Metalltechnischen Industrie initiierten Ideenwettbewerbs. Gesucht wurden kreative Ideen, wie zukünftig mehr junge Menschen – insbesondere Mädchen – für einen technischen Lehrberuf in der Metalltechnischen Industrie gewonnen werden können. Die Preisträgerinnen und Preisträger, die eine Fachjury der Metalltechnischen Industrie aus insgesamt 33 Einreichungen auswählte, wurden gestern Abend, am 9. September 2021, im Rahmen einer festlichen Preisverleihung in der Wirtschaftskammer Österreich ausgezeichnet.

Die Gewinnerinnen und Gewinner:

1. Platz: Anna Grünwald

für „metall bringt´s – die nächste Generation“: Konzept für die Metalltechnische Industrie und den weiteren Ausbau von metall bringt´s

2. Platz: Firma Hawle

für das Konzept „Eintauchen in die ideale Welt der Hawle Lehrlinge“: Neue Begeisterung für die MTI schaffen in 5 Stufen

3. Platz: Firma Fill

für das Konzept „Fill Future Lab“: Europas coolste Wissensfabrik für digitale Talente und innovative Geister

und die Polytechnische Schule Urfahr

für das Konzept „Pimp up your Bike“: Praxisunterricht – klimafreundlich, sinnvoll und motivierend

Der Anerkennungspreis ging an die Firma Pöttinger für das Konzept „Das Arbeitsfreu(n)debuch“: Eine Entscheidungshilfe für die optimale Berufswahl.

Die GewinnerInnen erhielten ein Preisgeld in Höhe von € 10.000,- (1. Platz), € 7.000,- (2. Platz), je € 5.000 (3. Platz) und € 4.000 (Anerkennungspreis).

„Wir sind stolz auf die zahlreichen Einreichungen und kreativen Ideen für unsere potenziellen Nachwuchskräfte – sie beweisen, wie viel Zukunft in unserer Branche steckt. Der aktuelle Fachkräftemangel zeigt allerdings, dass in der Metalltechnischen Industrie dringend junge Menschen gebraucht werden, die sich für technische Lehrberufe interessieren. Deshalb setzt sich der Fachverband verstärkt für die Lehrlingsausbildung ein und hat 2020 den Ideenwettbewerb ins Leben gerufen“, erläutert Christian Knill, Obmann Metalltechnische Industrie.

Ausführliche Informationen zu den prämierten Konzepten sowie Fotos von der Preisverleihung finden Sie unter: https://www.metallbringts.at/ideenwettbewerb-preistraeger

Über die Metalltechnische Industrie

Die Metalltechnische Industrie ist Österreichs stärkste Branche. Über 1.200 Unternehmen aus den Industriezweigen Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau, Metallwaren und Gießerei bilden das Rückgrat der heimischen Industrie. Die exportorientierte Branche ist mittelständisch strukturiert, besteht zu mehr als 85 % aus Familienbetrieben und ist für ein Viertel aller österreichischen Exporte verantwortlich. Zahlreiche Betriebe sind Weltmarktführer und „Hidden Champions“.

Die Metalltechnische Industrie beschäftigt direkt mehr als 134.000 Menschen, davon über 7.200 Lehrlinge, und sichert damit indirekt an die 250.000 Arbeitsplätze in Österreich. Sie erwirtschaftete 2020 einen Produktionswert von rund 36 Milliarden Euro. Der Fachverband Metalltechnische Industrie, ein Zusammenschluss der ehemaligen Fachverbände Maschinen- und Metallwarenindustrie sowie Gießereiindustrie, zählt zu den größten Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden Österreichs und ist eine eigenständige Organisation im Rahmen der Wirtschaftskammer Österreich

