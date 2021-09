Offener Brief als Petition mit hochrangigen UnterstützerInnen

Beihilfe zum Suizid erlaubt? Aber wo bleibt die Beihilfe zum Leben?

Der VfGH hat in seinem Erkenntnis vom 11.12.2020 die in § 78 StGB enthaltene Wortfolge „oder ihm dazu Hilfe leistet,“ als verfassungswidrig aufgehoben und festgestellt, dass das

ausnahmslose Verbot jeglicher Art der Hilfe zur Selbsttötung verfassungswidrig sei. Dies tritt mit Ablauf des 31.12.2021 in Kraft. Bis dahin muss die Regierung eine verfassungskonforme

Lösung gefunden haben.



Einige besorgte Bürger und Bürgerinnen mit und ohne Behinderungen, wie Prof. Dr. Ernst Berger, Mag. Dorothea Brozek, Mag. Bernadette Feuerstein, Oswald Föllerer, Theresia Haidlmayr, Dr. Franz-Joseph Huainigg, Waltraud Klasnic, Dr. Arnold Mettnitzer, Mag. Marlies

Neumüller, Prof. Dr. iur. Rotraud A. Perner, B / MTh (evang), Prof. Dr. Elisabeth Pittermann, Elisabeth Pohl, Prof. Dr. Regina Polak, Dr. Michael Preitschopf, Dr. Michael Prüller, Jasna Puskaric, Elisabeth Rathgeb, Prof. Dr. Thomas Szekeres, Prof. Dr. Germain Weber, Prof. DDr. Paul Michael Zulehner sehen in der Straffreistellung des assistierten Suizides eine bedenkliche gesellschaftliche Entwicklung, da sie Menschen mit Behinderungen unter Druck setzen wird,

sich für ihr „am Leben bleiben wollen“ rechtfertigen zu müssen.

In einem offenen Brief artikulieren sie ihre Sorgen und Bedenken und fordern von den Mitgliedern der Bundesregierung sowie den Nationalrats- und Bundesratsabgeordneten des

österreichischen Parlaments, dass eine gesetzliche Bestimmung vorgelegt und verabschiedet wird, die diese angeführten Sorgen berücksichtigt. Sie sind der Überzeugung, dass das Recht

auf einen würdevollen Tod schon heute gut umsetzbar ist, wenn den Menschen ausreichend PalliativmedizinerInnen oder entsprechend ausgebildete Allgemeinmedizinerinnen und ospizpersonal zur Seite stehen.

