Pressekonferenz für die 2. "Ouhai Embraces Diversity" Global Talent Recruitment Drive am 6. September in Wenzhou, China

Wenzhou, China (ots/PRNewswire) - - Am 6. September fand im Radio- und Fernsehzentrum von Wenzhou die Pressekonferenz für die zweite globale Talentanwerbungsaktion "Ouhai Embraces Diversity" statt, die von der Regierung des Bezirks Ouhai, Wenzhou, in Zusammenarbeit mit Haijiao Technology veranstaltet wurde. Es wurde eine Präsentation über die zehn Maßnahmen für den Aufbau eines vom tropischen Regenwald inspirierten Talent-Ökosystems in Ouhai sowie über die Einzelheiten des Projektplans, die beteiligten Branchen und die Rekrutierungsbemühungen gehalten.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Projektplan, den Branchen, die zum Erfolg des Projekts beitragen werden, sowie auf der Anwerbung dringend benötigter Fachkräfte, um einen hochwertigen Talentpool zu entwickeln und gleichzeitig Innovation und Unternehmertum im gesamten Bezirk zu fördern. Im Einzelnen wurden 11 technische Projekte in den Technologiebedarf aufgenommen, die Investitionen in Höhe von 59 Millionen Yuan erfordern, wobei allein für eines der Projekte 12 Millionen Yuan vorgesehen sind. Im Rahmen der Rekrutierungskampagne für Hochbegabte müssen 104 leitende Positionen besetzt werden, für die jeweils ein Doktortitel oder höher und 3-5 Jahre Erfahrung in mittleren oder leitenden Positionen in verwandten Sektoren erforderlich sind. Sobald das Programm umgesetzt ist, können erfolgreiche Bewerber eine Belohnung von 5 Millionen Yuan sowie Zugang zu einer Reihe von günstigen Maßnahmen je nach Beschäftigungsgrad erhalten. Auf der Liste der dringend benötigten Fachkräfte wurden 523 Stellen ausgeschrieben, von denen 136 ein Jahresgehalt von mehr als 100.000 Yuan haben. Darüber hinaus wurden auch Stellen für neue Unternehmen und für Positionen in neuen und aufstrebenden Sektoren, darunter die Produktion von Kurzvideos, der Vertrieb von Live-Streaming und KI-Ingenieure, aufgenommen.

Das Parteikomitee des Bezirks Ouhai und die Bezirksregierung haben schon immer großen Wert darauf gelegt, hochqualifizierte Talente zu gewinnen. Der Sekretär des Parteikomitees des Distrikts Ouhai, Wang Zhenyong, sagte in seiner Rede während der Veranstaltung: "Die Innovationsplattformen für Wissenschaft und Technologie in Ouhai haben einen dringenden Bedarf an talentierten Personen, während einige der günstigen lokalen Maßnahmen beispiellos sind, was das Angebot angeht. Darüber hinaus zeichnen sich die Dienstleistungen, die im Bezirk für alle, die sich hier niederlassen wollen, zur Verfügung stehen, durch ihre Qualität, ihre Effizienz und ihre Kundenorientierung aus. Ich hoffe, dass die talentierten Menschen ihre Teams und Projekte nach Ouhai bringen und ihren Traum verwirklichen können, indem sie gemeinsam an der Verwirklichung einer großen Vision arbeiten."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610656/image_1.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Yang Zhou

+86-15167137725

764119534 @ qq.com