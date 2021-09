20 Jahre 9/11: „ZIB 2 History“ aus New York

Am 10. September um 22.25 Uhr, danach „Terror nach Ferdinand von Schirach“

Wien (OTS) - Am 11. September ist es genau 20 Jahre her, dass die später schlicht „9/11“ genannten Terrorangriffe auf die USA die Welt erschütterten und nachhaltig veränderten. Der ORF präsentiert dazu einen großen multimedialen Schwerpunkt (Details unter presse.ORF.at). Am Freitag, dem 10. September 2021, zeigt ORF 2 um 22.25 Uhr eine „ZIB 2 History“ mit dem Titel „20 Jahre 9/11 – Der Tag, der die Welt verändert hat“ mit Martin Thür aus New York, danach steht um 23.05 Uhr ein Dacapo des aufsehenerregenden TV-Experiments „Terror nach Ferdinand von Schirach“ auf dem Programm.

“ZIB 2 History: 20 Jahre 9/11 – Der Tag, der die Welt verändert hat“ aus New York (22.25 Uhr, ORF 2)

20 Jahre nach den Attacken vom 11. September 2001 meldet sich Martin Thür aus New York mit einer „ZIB 2 History“: Wie haben Betroffene den Tag erlebt? Wie hat sich der internationale Terror seither verändert? Welche Auswirkungen hatten die Attentate auf die amerikanische Gesellschaft, aber auch auf jene Länder, gegen die die USA in den „Krieg gegen den Terror“ gezogen sind? Zu Wort kommen Augenzeugen und Experten. Martin Thür spricht mit dem Terrorexperten Peter Neumann und mit dem ORF-Korrespondenten in den USA, Thomas Langpaul.

„Terror nach Ferdinand von Schirach“, 23.05 Uhr, ORF 2

Darf man 164 Menschen töten, um 70.000 Menschen zu retten? Durfte der Kampfpilot Lars Koch ein Passagierflugzeug abschießen, um zu verhindern, dass ein Terrorist dieses auf ein vollbesetztes Fußball-Stadion stürzen lässt? Dieser Frage geht das topbesetzte, mehrfach ausgezeichnete Gerichtsdrama nach Ferdinand von Schirach mit Lars Eidinger, Florian David Fitz, Martina Gedeck und Burghart Klaußner in den Hauptrollen nach.

