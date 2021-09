DENKWERKSTATT 6.– 8.10.2021 „HUMANKAPITAL & NACHHALTIGKEIT“

Vorsorgesystematik bedarf einer tragfähigen Generationenperspektive

Wien/St. Lambrecht (OTS) - Die Denkwerkstatt St. Lambrecht versteht sich als breites Diskussionsforum zu nachhaltigen Lösungen im Gesundheits- und Sozialbereich. Die Denkwerkstatt ist eine parteiunabhängige Plattform, die Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen und politischen Lagern zum Gedankenaustausch vereint.

In der Zeit vom 6. Oktober bis 8. Oktober 2021 stellen sich ausgewiesene Experten im Stift St. Lambrecht, Steiermark, im Rahmen der DENKWERKSTATT der Thematik „HUMANKAPITAL & NACHHALTIGKEIT“. Eine tragfähige Generationenperspektive ist der Maßstab für verantwortliches politisches Handeln in unserer Gesellschaft.

In der Wirtschaftspolitik wie in der Gesundheits- und Sozialpolitik gilt: Die Herausforderungen der Zukunft erfordern ein zielorientiertes Zusammenwirken der unterschiedlichen ökonomischen, ökologischen und sozialen Systeme. Dies mit dem Ziel einer von Nachhaltigkeit in Konzeption und Umsetzung geprägten sozialen Vorsorgesystematik. Bestehendes zu pflegen und Künftiges zu schaffen ist Auftrag und Zielsetzung aller Überlegungen. Großen Raum nehmen in den Gesprächen der DENKWERKSTATT CSR und Beschäftigungspotentiale ein.

Unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal referieren und diskutieren u.a.: LR Prof. Dr. Juliane Bogner-Strauß, Steiermärkische Landesregierung / Dr. Karsten Güttler, UBS / LH-Stv. Mag. Dr. Manfred Haimbuchner, FPÖ / Dr. Eva Höltl, ERSTE BANK / Priv.-Doz. Dr. Monika Köppl-Turyna, Eco Austria / Abg.z.NR Markus Koza, Die Grünen / Abg.z.NR Mag. Gerald Loacker, NEOS / Mag. Lukas Mandl, MEP / GD Dr. Winfried Pinggera, PV / Hon.-Prof. Dr. Walter Pöltner / Prof. Dr. René Schmidpeter, M3TRIX / Mag. Walter Tancsits, Abg.z.NR a.D. / Abg.z.NR Petra Vorderwinkler, SPÖ / Dr. Bernhard Wisleitner, C|f|W|A

Die DENKWERKSTATT St. Lambrecht ist eine Veranstaltung der Gesellschaft für Zukunftssicherung und Altersvorsorge – Denkwerkstatt St. Lambrecht in Zusammenarbeit mit der Collegialität Privatstiftung und dem WdF-Steiermark.

Programm: https://denkwerkstatt-stlambrecht.org/de/news/denkwerkstatt-2021/

