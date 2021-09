ORF III am Freitag: „In memoriam Jean-Paul Belmondo“ mit Filmdoppel „Das As der Asse“ und „Der Greifer“

Außerdem: „Dolores Schmidinger – Best of“ zum 75. Geburtstag

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 10. September 2021, zeigt ORF III Kultur und Information ab 20.15 Uhr ein Filmdoppel zur Erinnerung an den kürzlich verstorbenen französischen Schauspielstar Jean-Paul Belmondo. Auf „Das As der Asse“ von 1982 folgt „Der Greifer“ aus dem Jahr 1976. Danach gratuliert ORF III Dolores Schmidinger zum 75. Geburtstag und zeigt ein Best-of mit ihren beliebtesten Nummern.

Den Abend „In memoriam Jean-Paul Belmondo“ läutet ORF III mit dem französisch-deutschen Film „Das As der Asse“ (20.15 Uhr) von Gérard Oury aus dem Jahr 1982 ein: Der ehemalige Jagdflieger Jo Cavalier (Jean-Paul Belmondo) kommt 1936 als Trainer der französischen Boxmannschaft zu den Olympischen Spielen nach Berlin. Dort wird er ungewollt zum Retter eines kleinen jüdischen Buben und dessen Familie. Unterstützung bei der abenteuerlichen Flucht erhält Jo von einem ehemaligen Feind, dem deutschen Meisterflieger Gunther von Beckmann (Frank Hoffmann), mit dem ihn inzwischen eine sportliche Freundschaft verbindet.

Um 21.50 Uhr folgt der französische Actionfilm „Der Greifer“ von Philippe Labro aus dem Jahr 1976: Roger Pilard (Belmondo), genannt „der Greifer“, ist der typische Kopfgeldjäger, ein Außenseiter, der sich über die Trägheit des Polizeiapparates hinwegsetzt, obwohl er für ihn arbeitet. Pilards Erfolgsquote beträgt normalerweise 100 Prozent. Doch diesmal laufen die Dinge anders. Der Greifer ist einem Raubmörder (Bruno Cremer) auf der Spur, der in der Presse nur „die Bestie“ genannt wird. Er sucht sich für jeden Überfall einen neuen Komplizen, den er hinterher kaltblütig erschießt. So kennt niemand das Gesicht des Mörders. Bis auf den jungen Costa Valdez (Patrick Fierry), den die Bestie nur angeschossen hat und der nun hinter Gittern sitzt.

Danach würdigt ORF III die österreichische Schauspielerin und Kabarettistin Dolores Schmidinger, die am 21. September ihren 75. Geburtstag feiert, mit „Dolores Schmidinger – Best of” (23.30 Uhr):

In diesem bunten Reigen ihrer populärsten Nummern zeigt „die Schmidinger“ u. a., was es mit ihrem Vornamen auf sich hat, warum Damen gerne Sirtaki-Kurse mit feschen Griechen belegen und – in einer ihrer berührendsten Szenen – wie das Gedächtnis einer Dame im Altersheim langsam schwindet. Begleitet von Pianist Bernhard van Ham beschließt sie das Programm mit einer temperamentvollen, musikalisch-kulinarischen Reise durch die EU.

Weitere Sendungen zum Geburtstag von Dolores Schmidinger zeigt ORF III am Samstag, dem 11. September: in der Reihe „So ein Theater“ die Aufzeichnungen „Ein Abend zu zweit“ (11.15 Uhr) aus dem ORF-Theater 1984 und „Grillparzer im Pornoladen“ (12.40 Uhr) aus dem Theater im Rabenhof 1996 sowie das ebenfalls 1996 entstandene TV-Drama „Lamorte“ (13.50 Uhr) von Ulli und Xaver Schwarzenberger. ORF 2 bringt am Montag, dem 4. Oktober, ein neue Ausgabe der Gesprächsreihe „Aus dem Archiv: Mit Dolores Schmidinger“ (0.00 Uhr): Bei Gastgeber Christian Reichhold haben die Jubilarin und ihre Wegbegleiter – Kabarettistin Andrea Händler und Schauspieler Heinz Zuber – aus den langen Jahren der gemeinsamen Karrieren viel zu erzählen. Regina Nassiri kann im ORF-Archiv aus dem Vollen schöpfen und wird die Künstlerin von allen Seiten ihres Schaffens beleuchten.

