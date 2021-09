„Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am 11. September in ORF 2

Andy Borg feiert 40-jähriges Bühnenjubiläum

Wien (OTS) - Gastgeber Andy Borg war 1981 beim ORF-Klassiker „Die große Chance“ zum ersten Mal als Sänger im Fernsehen zu sehen – das war der Start einer beeindruckenden Bühnenkarriere. Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ feiert er in einer gemütlichen Weinstube sein 40-jähriges Bühnenjubiläum und lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, dem 11. September 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu einem geselligen Musikabend ein – mit ganz besonderen musikalischen Gästen, Schlagern und Evergreens, Fans und Freunden. Die Sendung ist eine Koproduktion von SWR und ORF.

Ob Florian Silbereisen und Thomas Anders, Stefan Mross, Patrick Lindner, Ireen Sheer, Peter Kraus, die jungen Zillertaler oder die Schlagerpiloten – die Gäste haben einige Überraschungen für Andy Borg vorbereitet. Der Moderator blickt noch einmal zurück auf besondere Momente, wie auf seinen allerersten Auftritt in der Sendung „Die große Chance“ oder seine Zeit im „Musikantenstadl“.

Andy Borgs große Hits wie „Die Fischer von San Juan“ oder „Adios Amor“ dürfen in seiner Jubiläumsshow nicht fehlen und auch seine Gäste bringen mit ihrer Musik die schönsten Momente von früher und heute ins Studio. So sorgen zum Beispiel die jungen Zillertaler mit einem Hitmedley für Feierstimmung und Peter Kraus besingt „Rote Lippen“. Andy Borg und Stefan Mross wagen gemeinsam einen besonderen Tanz und stehen mit „Das Leben tanzt Sirtaki“ gemeinsam mit Florian Silbereisen in bester Klubbb3-Manier auf der Bühne. Thomas Anders erzählt über internationale Tourneen und was „Cheri Cheri Lady“ für ihn bedeutet. Außerdem sind Ireen Sheer mit „Story meines Lebens“, Patrick Lindner gemeinsam mit Andy Borg mit einem „Roy Black-Medley“ und die Schlagerpiloten mit dem Roger-Whittaker-Klassiker „Albany“ zu Gast.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at