E-Mobilität: Absoluter Rekordanteil bei neuzugelassenen E-Autos

Alternative Antriebe weiterhin auf Überholspur

Wien (OTS) - Die E-Mobilität ist erneut auf dem Vormarsch. Der Rekordmonat August verzeichnet erstmals einen Anteil von 18,1 Prozent an reinen E-Autos. Damit wurden im letzten Monat 3.200 E-Autos neu zugelassen. Gleichzeitig wurde mit über 20.000 (20.537) rein elektrischen Neuzulassungen eine weitere Rekordmarke in diesem Jahr im Zeitraum von Jänner bis August durchbrochen. Damit wurden bereits jetzt mehr E-Autos zugelassen als im gesamten Jahr 2020 (15.972).



„Noch nie war der Anteil mit 18,1 Prozent an neu zugelassenen E-Autos so hoch wie im August 2021 – das ist ein absoluter Rekordwert. Dieser hohe Anteil und die Gesamtzahl an E-Autos in diesem Jahr zeigen uns: Die Menschen in Österreich sind bereit für den Umstieg. Diese Zahlen sind sehr erfreulich und ein gutes Zeichen für unsere Umwelt. Die E-Mobilität ist die bessere Alternative beim Auto und sorgt für saubere Luft und leisere Städte und Regionen. Mit unseren Förderungen bringen wir zunehmend mehr Klimaschutz auf unsere Straßen“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.



Das Klimaschutzministerium unterstützt die Anschaffung von E-Autos für Private auch in diesem Jahr mit 5.000 Euro. Auch die Förderungen für Ladeinfrastruktur wurden auf hohem Niveau fortgeführt. Der Einbau von Ladestationen wird mit bis zu 1.800 Euro gefördert.



SERVICE:

Nähere Informationen zur E-Mobilitätsförderung und Einreichmöglichkeiten finden sich unter: https://www.umweltfoerderung.at/



