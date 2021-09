Womit Österreichs innovativster Online-Supermarkt das Leben seiner Kund:innen weiter erleichtern will

Wien (OTS) - Nicht einmal ein Jahr ist es her, als Österreichs innovativster Online-Supermarkt als Start-up am 3. Dezember 2020 seine virtuellen Pforten für Lieferungen in Wien und Umgebung öffnete. Exakt 280 Tage später präsentiert sich gurkerl.at bei seiner ersten Pressekonferenz als erfolgreich etablierter Player mit über 500 Mitarbeiter:innen, der seinen Kund:innen zu mehr Freizeit verhilft. Höchstes individuelles Service, ein Sortiment aus über 9.000 frischen, regionalen Lebensmitteln und Produkten des täglichen Gebrauchs, eine kostenlose Lieferung innerhalb von drei Stunden sowie ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit begeistern bereits über 20.000 gurkerl.at Kund:innen. Innovation und Empathie als Erfolgstreiber führen auch die nächsten Monate zu weiteren Entwicklungen.

Im Dezember 2020 durfte das rund 200-köpfige Team von gurkerl.at Geschäftsführer Maurice Beurskens etwa 200 Bestellungen pro Tag ausliefern. Im August 2021 wuchs das gurkerl.at Team zu über 500 Mitarbeiter:innen heran. „ Unser enormes Wachstum haben wir allen gurkerl.at Fans, unseren treuen Lieferant:innen und unseren passionierten Mitarbeiter:innen zu verdanken. Ohne sie gäbe es uns in dieser Form nicht “, eröffnet Maurice Beurskens seine erste gurkerl.at Pressekonferenz. Derzeit liefert das Unternehmen ca. 1.500 Bestellungen täglich, bei einem durchschnittlichen Warenkorb von 85 Euro, aus. Der individuelle Kundenservice, die verlässliche Zustellung innerhalb von drei Stunden ab dem Zeitpunkt der Bestellung in einem einstündigen Lieferfenster und die höchste Produktqualität und -frische zu üblichen Supermarktpreisen sind dabei ein unverändert fixer Bestandteil des Kundenerlebnisses. „ Wir planen unser Wachstum auch 2022 massiv fortzusetzen. Dabei werden wir aber immer unsere zentralen Kundenversprechen bei jeder Bestellung erfüllen. Das ist unser Anspruch und dafür stehen wir “, führt der gurkerl.at Geschäftsführer weiter aus. Am Ende dieses Jahres werden rund 3.000 Bestellungen täglich erwartet.

Umweltfreundliche E-Flotte und erweiterte Lieferzeiten für Zustellung

Derzeit sind mehr als 110 gurkerl.at Bot:innen im Einsatz – zirka 70 davon sind auf Vollzeit-Basis direkt bei gurkerl.at angestellt, der Rest wird von einer Personalagentur zur Abdeckung der Bestellspitzen vermittelt. Besonders beliebt sind die Zustellzeiten in der Früh und am Abend. Deswegen liefert gurkerl.at ab nächster Woche – konkret ab 13. September – montags bis freitags bereits ab 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr und samstags von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Bisher erfolgt die Zustellung in 72 CNG (=Compressed Natural Gas, „komprimiertes Erdgas“) betriebenen Fahrzeugen. Schon bald geht gurkerl.at aber noch einen Schritt weiter in Richtung Umweltschutz. Ab Herbst 2021 liefert das Unternehmen auch mit zehn E-Autos und zehn E-Bikes. Im gurkerl.at Headquarter werden dafür eigens smarte Ladesäulen errichtet. Für die Auslieferung der zehn E-Bikes in derzeit neun Wiener Bezirke hat gurkerl.at zwei Verteilzentren („Hubs“) im dritten und sechsten Wiener Bezirk angemietet, um die notwendige Logistik zu ermöglichen. Ein weiterer Ausbau der gesamten E-Flotte (Autos und Fahrräder) ist für 2022 geplant.

Absolute Individualität und Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit regionalen Bäuerinnen und Bauern

„ Besonders wichtig sind uns in unserer Partnerschaft mit regionalen Bäuerinnen und Bauern Verlässlichkeit und Einfachheit. Pro Jahr verlieren etwa 2.000 bis 2.500 Bäuerinnen und Bauern in Österreich ihren Betrieb, weil sie zu wenig erwirtschaften “, so Stephan Lüger, Commercial Director bei gurkerl.at, „ Wir holen bei Bedarf die Ware gerne selbst ab, stellen innovatives, umweltschonendes Verpackungs- und Transportmaterial zur Verfügung und entwickeln gemeinsam Erntepläne, um einige Beispiele der Gestaltung unserer Zusammenarbeit konkret zu nennen “. Aktuell arbeitet Österreichs innovativster Online-Supermarkt mit rund 20 regionalen Jungbäuerinnen und -bauern zusammen, zirka die Hälfte davon sind ausgewiesene Bio-Betriebe. Weitere Partnerschaften sind auch für 2022 geplant, um allen gurkerl.at Kund:innen noch mehr regionale Köstlichkeiten zu fairen Preisen anbieten zu können. gurkerl.at setzt vor allem auf Partnerschaften mit regionalen Familienbetrieben, die alternative Anbauweisen pflegen, landwirtschaftlich innovative und umweltschonende Wege in ihrer Produktion gehen und besonders geschmackvolle Raritäten oder schon in Vergessenheit geratene Sorten anbieten.

Soziales Engagement wird weiter ausgebaut

Die Wertschätzung des Gegenübers in der Haltung des Unternehmens zeigt sich auch in seinem sozialen Engagement. „ Wir arbeiten von Beginn an mit der Initiative Foodsharing zusammen. Alle Lebensmittel, die keinen Absatz finden und genießbar sind, werden an Foodsharing gespendet ”, berichtet Stephan Höllerl, Head of Operations bei gurkerl.at.

Neu im Bereich des sozialen Engagements von gurkerl.at ist die Zusammenarbeit mit Make-A-Wish Österreich. Seinen Kund:innen niederschwellig die Möglichkeit zu geben, schwerstkranke Kinder und Jugendliche in ihrem Genesungsprozess zu unterstützen, ist dem Unternehmen ein Anliegen. Kinder und Jugendliche sind ein besonders schützenswerter und sensibler Teil unserer Gesellschaft und deshalb spendet gurkerl.at ab sofort pro verkaufter Monatspackung Pampers 1 Euro an Make-A-Wish Österreich zur Erfüllung individueller Herzenswünsche. Zusätzlich sind künftig auch besondere, anlassbezogene Produktangebote im gurkerl.at Onlineshop erhältlich, mit denen gurkerl.at Fans an Make-A-Wish Österreich spenden können. Eine erste Spende hat gurkerl.at selbst an Make-A-Wish Österreich im Umfang von 1.500 Euro im Rahmen der Pressekonferenz übergeben.



