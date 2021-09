ALD Automotive lanciert mit Tesla Leasingoption für Unternehmen in ganz Europa

ALD Automotive, das führende Fahrzeugleasingunternehmen in Europa, bietet ab sofort in 16 europäischen Ländern* operative Leasingdienstleistungen für Elektrofahrzeuge von Tesla für Unternehmen sowie klein- bis mittelständische Betriebe an.



ALD Automotive ist somit europaweit Teslas präferierter Operating Leasing Partner. Unternehmen können die Full-Service-Leasingpakete der ALD Automotive für die PKWs Model 3, Model Y, Model S und Model X in Anspruch nehmen. Fahrer und Fahrerinnen profitieren durch ALD Automotive vom inbegriffenen Reifenwechsel, Pannenhilfe und Versicherung sowie der Wartung, die durch Teslas Standorte und dem mobilen Service in ganz Europa angeboten wird. Die genannten Fahrzeuge sind mit flexiblen Laufzeiten und Laufleistungen erhältlich und können direkt auf der Tesla-Website konfiguriert werden.



"Wir sind stolz darauf, dieses neue und flexible Leasingangebot für die Elektrofahrzeuge von Tesla für Kunden in ganz Europa einzuführen" , bestätigt John Saffrett, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von ALD Automotive. "Dies trägt zu unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie als Hauptakteur der Energiewende bei und unterstützt unser Engagement für innovative Mobilitätslösungen."



Weitere Informationen finden Sie unter www.tesla.com.



* Länder: Österreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und das Vereinigte Königreich

Über ALD Automotive

ALD Automotive ist eine Tochter der französischen Geschäftsbank Société Générale und gehört international zu den führenden Anbietern von Mobilitätslösungen für Unternehmen und Privatkunden. Weltweit verwaltet das Unternehmen über 1,76 Millionen Fahrzeuge in 43 Ländern und zählt damit bei der geografischen Abdeckung zu den Spitzenreitern seiner Branche. In Österreich ist der Fuhrparkexperte mit rund 80 Mitarbeitern seit 2004 tätig.

