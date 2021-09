Immobilien erhalten & Schäden vermeiden

JÄGER Hausbetreuung setzt auf umfassende Dachrinnenreinigung

Wien (OTS) - Der qualitätsorientierte Multidienstleister JÄGER kümmert sich bereits seit 1985 um alle Dienstleistungen rund ums Haus in Wien und Niederösterreich. Wenn die kalte Jahreszeit naht, setzt JÄGER unter anderem auf eine umfassende Dachrinnenreinigung. So werden Verschmutzungen durch Laub & Co. beseitigt und Schäden an Immobilien verhindert. Für Hausverwaltungen & -besitzer ein echter Mehrwert, um Objekte langfristig zu erhalten.



Neben den Dachrinnen werden im Rahmen der Reinigung durch die JÄGER Hausbetreuung auch Fallrohre sowie Laub- und Sinkkörbe gepflegt und gewartet. Dabei spielt es für den qualitätsorientierten Immobiliendienstleister keine Rolle, ob es sich um ein Ablaufsystem eines Flachdaches oder eine Regenrinne an einem Steildach handelt. „Laub, Geäst oder Verschmutzungen durch Tiere sind häufig der Grund dafür, dass das herabfließende Wasser vom Dach nicht richtig abgeleitet werden kann“, ist Thomas Jäger, CEO der JÄGER Hausbetreuung, überzeugt. Durch die Verunreinigungen laufen Dachrinnen bei Regen und Tauwasser anschließend über, Schäden am Dach und an der Fassade sind die Folge. „Um Wasserschäden am Objekt vorzubeugen, empfehlen wir daher zumindest einmal im Jahr eine umfangreiche Dachrinnenreinigung“, fährt Jäger fort. Im Zuge der Reinigung kontrollieren die Profis des Immobiliendienstleisters auch die Regenabfallrohre auf Durchgang und überprüfen die Dachhaut, Schneefangrechen sowie Kaminköpfe. Bei etwaigen Schäden wird ein ausführliches Zustandsprotokoll von JÄGER erstellt und direkt an den Kunden weitergeleitet. Dieser kann anschließend sofort die nächsten Schritte für notwendige Reparaturen einleiten und spart so wichtige Zeit.



Rundum-Betreuung für Immobilien zu jeder Jahreszeit

Die Reinigung von Dachrinnen & Co. ist jedoch nicht alles, was der qualitätsorientierte Multidienstleister zu bieten hat. Im Rahmen seiner professionellen Hausbetreuung kümmert sich JÄGER mit Dienstleistungen wie der Haus-, Garagen- & Fassadenreinigung sowie einem Winterdienst, der Grünflächenbetreuung und Entrümpelungen ganzjährig um die Immobilien von Hausverwaltungen & -eigentümern. Dabei steht jedem Kunden von Beginn an ein persönlicher Ansprechpartner aus dem hauseigenen Team des Full Service Dienstleisters mit umfangreichem Know-how rund um die Uhr zur Seite, der die Bedürfnisse der Liegenschaft und die des Kunden kennt. Immobilienverwaltungen & -besitzer können sich so um andere wichtige Dinge ihres Berufsalltages kümmern und wissen die Betreuung ihrer Objekte dennoch in guten Händen. Von einem Hausbetreuungsunternehmen zu einem Full Service Facility Manager herangewachsen, bringt JÄGER so zu jeder Jahreszeit Qualität ins Haus.





