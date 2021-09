Creality nimmt an der Pressekonferenz des Space Robotics Project teil

Brasilia, Brasilien (ots/PRNewswire) - Hochrangige Vertreter aus Brasilien und China nahmen an der Pressekonferenz zum Thema Gemeinwohl teil

Am 8. September 2021 hat Creality offiziell eine Partnerschaft mit dem Space Robotics Project geschlossen, das vom brasilianischen Nationalen Fonds für Bildungsentwicklung (FNDE) zusammen mit der Universität Brasilia (UnB) unter der institutionellen Unterstützung des brasilianischen Ministeriums für Wissenschaft, Technologie und Innovation (MCTI) über die brasilianische Raumfahrtbehörde (AEB) entwickelt wird. Da die offizielle Ankündigung dieses Projekts in Form einer Live-Veranstaltung stattfand, waren die Hauptbegünstigten dieses Projekts - Lehrer und Schüler aus dem ganzen Land - live dabei. Auch die chinesische Botschaft in Brasilien schickte ihren Vertreter, um bei diesem großartigen Live-Event dabei zu sein, bei dem es darum ging, den Kindern vor Ort zu helfen, ihre Träume vom Weltraum durch 3D-Technologie zu verwirklichen.

Ein Unternehmen, das sich dem Gemeinwohl verschrieben hat

Creality, ein professioneller Hersteller von 3D-Druckern, hat sich darauf spezialisiert, die Bereiche 3D-Drucksoftware, 3D-Druckerdesign und 3D-Druckervertrieb und -Wiederverkauf zu integrieren.

Das Unternehmen hat sich inzwischen zu einer anerkannten Marke entwickelt, die weltweit mehr als 1,6 Millionen Nutzer hat und jährlich mehr als 1,2 Millionen Stück versendet, und das Wachstum ist ungebrochen. Mit über 1000 professionellen F&E-Mitgliedern und über 100 Kernpatenten mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten ist Creality noch nicht zufrieden.

Creality begnügt sich nicht damit, nur ein Geschäftsriese zu sein, sondern baut auf einen größeren Traum hin, dessen Mission in diesem Punkt als Mission immer gut im Hinterkopf erklärt ist: Create Reality, Achieve Dreams! und den Geist als Botschafter weiterzugeben und es den Menschen zu ermöglichen, die Annehmlichkeiten der 3D-Drucktechnologie zu genießen.

Das interessante Space Robotics Project wird über 11.000 km zurücklegen und 150 Städte in Brasilien abdecken

Das gesamte Projekt wird vier Monate dauern, von August bis Dezember. 250 Schulen in 150 Städten im ganzen Land werden die von Creality gesponserten 3D-Drucker erhalten, und mehr als 25 Schulen werden von der TECNOMOB-Einheit, einem zum mobilen Labor umgebauten LKW, besucht. Im Rahmen des Kurses erhält jede teilnehmende Schule Lizenzen zur Nutzung der Bildungsplattform, die auf die Handys, Computer oder Tablets der Schüler heruntergeladen werden können. Mit diesem vollständig interaktiven Tool lernen die SchülerInnen, wie sie ihre eigenen Roboter zusammenbauen können, und erfahren auf dem Bildschirm des Geräts auch etwas über die Artemis-Mission der NASA, die als Hintergrund für die APP für den Robotikunterricht dient.

Mehr als nur ein Projekt: Creality begrüßt weitere Zusammenarbeit im Bereich des öffentlichen Gemeinwohls

Aufgrund des Mangels an Maschinen und Ausbildung ist die 3D-Technologie in den meisten Ländern noch immer ein entlegenes Gebiet, obwohl sie vielversprechend als eine kritische Technologie eingestuft wird, die die ganze Welt verändern kann. Dies ist genau das, was Creality bei der Durchführung von gemeinnützigen Aktivitäten verfolgt. In den letzten sieben Jahren hat Creality keinen Hehl daraus gemacht, die 3D-Drucktechnologie für junge Menschen auf der ganzen Welt populär zu machen, benachteiligten Schülern auf jede erdenkliche Weise zu helfen, Prothesen für Kinder mit unterschiedlichen Gliedmaßen in Afrika zu drucken und jungen Designern die Türen zu öffnen. Als innovatives Technologieunternehmen hat Creality die 3D-Drucktechnologie im Geiste der Evangelisten weitergegeben, damit jeder Haushalt in den Genuss der Annehmlichkeiten von Wissenschaft und Technologie kommt.

Bislang haben die 3D-Drucker von Creality bereits einen guten Ruf unter den Nutzern, die Marke ist auch bei den meisten 3D-Druck-Liebhabern sehr beliebt. Das Prinzip, mehr Menschen in Not zu helfen, hört jedoch nie auf. Das Space Robotics Project in Brasilien ist nur ein Anfang. In Zukunft möchte Creality mit Organisationen aus allen Ländern zusammenarbeiten, um den Geist des Gemeinwohls weiterzugeben und die 3D-Technologie zu verbreiten, um eine bessere Welt zu schaffen.

