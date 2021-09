Cyberangriff auf oö. Firmen: Wichtige Daten sichergestellt

Größte Cyber-Attacke bisher in Österreich. Hacker veröffentlichen abgezogene Daten im Darknet.

Linz (OTS) - Im Fall des groß angelegten Cyberangriffs auf oberösterreichische Unternehmen vermeldet die mit der Cyberabwehr beauftragte Firma ARES Cyber Intelligence wichtige Erfolge: „Bei allen betroffenen Kunden sind entsprechende Maßnahmen eingeleitet worden und es konnten wichtige Daten sichergestellt werden. In einer gemeinsamen Aktion mit Partnern aus unserem internationalen Netzwerk und in enger Abstimmung mit den Behörden konnten Schäden begrenzt werden. Leider haben es die Täter dennoch geschafft, Unternehmensdaten abzuziehen und im Darknet zu veröffentlichen“, sagt Jürgen Weiss, Geschäftsführer von ARES Cyber Intelligence und Leiter der Experts Group IT-Security in der Wirtschaftskammer OÖ –Fachgruppe UBIT.

Hinter der bisher größten Cyberattacke in Österreich steht die Ransomware-Gruppe „Black Matter“. Die Täter drangen zunächst in das System eines IT-Dienstleisters ein und von dort in die Computersysteme der betroffenen Unternehmen.

Falschmeldungen im Umlauf

Um die betroffenen Unternehmen vor noch größerem Schaden zu schützen, gab es in den letzten Tagen keine Informationen zum Status der Cyberabwehr. Dies hat zur Folge, dass auch einige Spekulationen und Falschmeldungen im Umlauf sind, vor allem was die Höhe der Lösegeldforderungen und das Ausmaß des Schadens betrifft. „Falschmeldungen und Spekulationen können unsere Verhandlungen mit den Hackern gefährden – und damit zu einem noch größeren Schaden für die Unternehmen und die österreichische Wirtschaft führen“, betont Jürgen Weiss. „Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal für die gute Kooperationen mit allen Behörden, unseren Partnern und den Medien“, sagt der Geschäftsführer von ARES Cyber Intelligence.

