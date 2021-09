FPÖ - Hofer: Drohendes Flugverbot für Strecke Graz - Wien wäre großer Schaden für steirische Landeshauptstadt

Wien (OTS) - Im Rahmen seines heutigen Besuches in Graz diskutierte der 3. Nationalratspräsident und frühere Infrastrukturminister FPÖ-NAbg. Norbert Hofer mit dem Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio und dem steirischen FPÖ-Chef LAbg. KO Mario Kunasek auch über aktuelle Verkehrsthemen. Besondere Sorgen bereitet Hofer in diesem Zusammenhang ein drohendes Aus für die Flugverbindung Graz - Wien: „Verkehrsministerin Gewessler plant ein Verbot von Kurzstrecken aus ideologischen Gründen. Wird dieser Plan umgesetzt, dann wäre das für die wirtschaftliche Entwicklung in und um Graz ein herber Rückschlag. Mit Magna, AVL List und anderen sind weltweit agierende Unternehmen in Graz angesiedelt, die auf eine Flugverbindung für ihre Mitarbeiter und Kunden angewiesen sind. Es muss daher alles dafür getan werden, um den Flughafen Graz-Thalerhof als Fenster zur Welt zu beleben und nicht auszuhungern.“

Bei 95 Prozent der rund 70.000 Passagiere von Graz nach Wien handelt es sich um Personen, welche dort direkt umsteigen. Norbert Hofer: „Ich lehne entschieden ab, dass die Politik hier künstlich in den Markt eingreift. Im Fall von Ministerin Gewessler ist der Plan zudem einzig und alleine ideologisch motiviert. Seit ihrem Amtsantritt hat die Ministerin mehrfach gezeigt, dass sie eine Ablehnung gegen alles hat, was mit einem Verbrennungsmotor betrieben wird. Ich empfehle daher dringend einen Betriebsbesuch bei AVL List und ein Gespräch mit den Experten dort.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at