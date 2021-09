Lifebrain-Einspruch gegen Ausschreibung für PCR-Schultests erfolgreich

Ausschreibung von BBG „berichtigt“ – Lifebrain zieht Antrag auf einstweilige Verfügung zurück

Wien (OTS) - Die Bundesbeschaffungsgesellschaft hat für das Bildungsministerium Gurgel-PCR Tests für das laufende Semester in einem sogenannten "erneuten Aufruf zum Wettbewerb" ausgeschrieben. Dieser Vorgang ist unabhängig von allfälligen Direktabrufen aus einer bestehenden Rahmenvereinbarung für die Sommerschulen und den unmittelbaren Schulbeginn.



Den erneuten Aufruf zum Wettbewerb hat lifebrain bekämpft und inzwischen hat die Bundesbeschaffungsgesellschaft sämtliche bekämpfte Festlegungen im Zuge zweier Berichtigungen "saniert". Insbesondere wurde die ausdrückliche Vorgabe aufgegeben, dass das schon millionenfach bewährte System von lifebrain mit "Strohhalm" nicht verwendet werden darf. Auch diskriminierende Festlegungen betreffend vorgegebene Schriftarten- und größen, spezifische Vorgaben zu QR- und Strichcodeverfahren und weitere Festlegungen wurden aufgehoben bzw. angepasst.



Damit ist lifebrain in allen bekämpften Punkten klaglos gestellt worden, wie auch die Gegenseite in einem Schriftsatz einräumt. Lifebrain freut sich über diesen Erfolg auf ganzer Linie. Es ist positiv, dass die Bundesbeschaffungsgesellschaft sich – wenn auch unter dem Druck eines gerichtlichen Nachprüfungsverfahrens – entschlossen hat, die Diskriminierungen im Verfahren zu beseitigen die zuvor, aus welchen Gründen immer, eingebaut wurden.



Da lifebrain nicht an Gerichtsverfahren, sondern an einer Teilnahme an fairen Wettbewerben interessiert ist, wurden heute seine Anträge zurückgezogen, damit dem berichtigten Verfahren nun nichts mehr im Weg steht und lifebrain selbst innerhalb der verlängerten Angebotsfrist, bis 14.9., ein Angebot abgeben kann.



