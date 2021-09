Wellpappe zum Hören: Lehrlinge der Verpackungsbranche gestalten Podcast-Serie

Wien (OTS) - Das Forum Wellpappe Austria rief Lehrlinge der Wellpappe Industrie dazu auf, einen Podcast zu gestalten. Wer hat die perfekten Wellen erfunden? Wie entsteht eine Verpackung aus Wellpappe? Wofür verwendet man eine Stanze? Wie kann Wellpappe bedruckt werden? Und was macht ein:e Verpackungstechniker:in oder ein:e Betriebs-Logistiker:in? Diese und viele weitere Fragen haben die Lehrlinge in einer dreiteiligen Podcast-Serie beantwortet.

Moderatorin Isabella hat Laura, Andre, Junior, Ahmet, Christoph, Laura S., Bruno, Yvonne, Tobias, Batuhan, Sophia, Nora, Jonas, Pia und Kamber vor das Mikrofon geholt.

In der ersten Folge des Wellpapppe Austria-Lehrlings-Podcast geht es um die Fragen: Wer hat die perfekten Wellen eigentlich erfunden? Wie entsteht aus einer Papierbahn eine Verpackung? Und wie bedruckt man eigentlich Wellpappe?

In der zweiten Folge des Wellpappe Austria-Lehrlings-Podcast dreht sich alles um Ausbildung, Jobs und Karriere: Welche Lehrberufe gibt es eigentlich in der österreichischen Wellpappe-Industrie und was gefällt den Lehrlingen so besonders an ihrem Beruf?

Und in der Folge drei erfährt man einiges über die vielen Vorzüge des Packmaterials: Wellpappe ist von Natur aus nachhaltig, lässt sich einfach recyceln und kann bis zu 25 Mal wieder verwendet werden.im Supermarktregal und im Onlinehandel überzeugt die Wellpappe-Verpackung sowohl die Käufer:innen wie auch die Unternehmen.

Hier geht es zu den drei Folgen des Wellpappe Austria Lehrlings-Podcast: www.wellpappe.at/podcast2021/

Wow! Ganz schön spannend, was der Nachwuchs alles zu erzählen hat. Wer jetzt Lust auf eine Ausbildung in einer zukunftssicheren Branche bekommen hat, geht auf diese Website.

Über Forum Wellpappe Austria

Das Forum Wellpappe Austria vertritt die Interessen der österreichischen Wellpappe-Industrie. Die Mitgliedsfirmen sind: DS Smith Packaging Austria GmbH, Mosburger GmbH, Mondi Grünburg GmbH, Rondo Ganahl Aktiengesellschaft und Steirerpack GmbH. www.wellpappe.at

