Conchita Wurst präsentiert den „Amadeus Austrian Music Award 2021“ am 9. September in ORF 1

Award-Show mit allen Gewinner/innen und speziell in Szene gesetzten Live-Acts; davor: Danny Boyles hinreißende Beatles-Musikkomödie „Yesterday“

Wien (OTS) - Zum bereits 21. Mal werden die „Amadeus Austrian Music Awards“ verliehen – pandemiebedingt präsentiert Conchita Wurst am Donnerstag, dem 9. September 2021, um 22.10 Uhr in ORF 1 auch heuer wieder eine besondere Award-Show, die die spannende und vielfältige österreichische Musikszene ins Rampenlicht rückt. Unter dem diesjährigen Motto „The Show Must Go On“ stehen neben der Vorstellung der Gewinner/innen ganz spezielle Inszenierungen der Live-Auftritte auf dem Programm. Jeder einzelne Act wird an verschiedenen Schauplätzen individuell für die „Amadeus Music Sessions“ in Szene gesetzt. Wanda etwa spielen am Maria-Theresien-Platz zwischen dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum in Wien, und die Band Alle Achtung umkreist den Wiener Ring in einem Kamerawagen. Als Acts mit dabei sind weiters Josh., Edmund, 5/8erl in Ehr’n, Opus, Melissa Naschenweng, Avec, Wallners/Oehl/Sharktank (Medley), Ankathie Koi, Pan Kee Bois/Eli Preiss (Medley), Oska/Lisa Pac/Christl (Medley) und Hearts Hearts. Hitradio Ö3 und Radio FM4 sind beim Amadeus Award 2021 ebenfalls wieder als Partner mit an Bord, präsentieren mit „Song des Jahres“ (Ö3) sowie dem „FM4 Award“ – der dieses Jahr an Hearts Hearts geht – zwei der insgesamt 14 Kategorien und liefern ebenfalls Programm rund um die Award-Verleihung.

Zur Einstimmung auf den Abend zeigt ORF 1 um 20.15 Uhr die deutschsprachig Free-TV-Premiere von Danny Boyles Musikkomödie „Yesterday“. Newcomer Himesh Patel startet darin in einer Welt, die sich nicht an die Beatles und deren Hits erinnern kann, mit deren Liedern durch.

Die Sendung „Amadeus Austrian Music Award 2021“ wird in der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) weltweit als Livestream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt.

„Amadeus Awards 2021“ im Hitradio Ö3 und Radio FM4

Hitradio Ö3 ist als langjähriger Partner auch bei den diesjährigen „Amadeus Austrian Music Awards“ wieder mit an Bord und präsentiert die Kategorie „Song des Jahres“. Die fünf nominierten Beiträge sind „Leiwand“ von Edmund, „Marie“ von Alle Achtung, „Maschine“ von RAF Camora & The Cratez, „Who“ von My Ugly Clementine und „Zefix“ von Chris Steger. Die Ö3-Hörer/innen konnten auf der Ö3-Homepage für den „Song des Jahres“ abstimmen. Hitradio Ö3 sendet im Ö3-Wecker am Freitag, dem 10. September, Interviews mit den Preisträgerinnen und Preisträgern der wichtigsten Kategorien und spielt einige „ausgezeichnete“ Songs.

Die Hearts Hearts haben heuer den FM4 Award beim „Amadeus“ gewonnen. Sie konnten bei den FM4-Hörerinnen und -Hörern mit ihrem Indie-Elektronik Sound und ihren tollen Songs über das komplizierte Liebesleben der Gegenwart punkten. Die Band selbst hat einmal über sich selbst gesagt „Wir klingen wie die Lieblingsmusik unserer Eltern – nur mit Autotune“. Die Hearts Hearts sind auch die Startgäste der FM4-Soundparksendung und der großen „Amadeus“-TV-Show am Abend. Bei Soundpark Host Lisa Schneider werden sie über sich und ihre Arbeit seit der Überreichung des FM4-Awards im Frühjahr live im Studio Auskunft geben. Außerdem stellt FM4 kurz vor der TV-Sendung die Nominierten der anderen Kategorien vor und berichtet dann live auf den FM4-Social-Media-Kanälen und auf fm4.orf.at über die „Amadeus“-Gewinnerinnen und -Gewinner.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at