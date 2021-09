Formel 1 live im ORF: In Monza wieder mit Sprint-Bewerb

Von 10. bis 12. September

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen Premiere in Silverstone bietet der Formel-1-Grand-Prix von Italien am langen Motorsport-Wochenende von 10. bis 12. September 2021 zum zweiten Mal ein Sprint-Rennen (11. September). Das ORF-F1-Team tritt im „Temple of Speed” wieder geschlossen an der Rennstrecke an. Ernst Hausleitner, Alexander Wurz, Ferdinand Habsburg, Bianca Steiner, Christian Diendorfer und Teamleader Marc Wurzinger berichten aus Monza!

Ernst Hausleitner wird am Freitag, dem 10. September, von Ferdinand Habsburg als Kokommentator unterstützt – ab Samstag, 11. September, wechselt Habsburg dann als Experte ins Fahrerlager. Alexander Wurz sitzt ab Samstag neben Hausleitner und wird das zweite Training, Sprint sowie den GP kommentieren.

Fliegender Reporter an allen Tagen ist Christian Diendorfer im Paddock und wird bei Notwendigkeit von Teamleader Marc Wurzinger unterstützt. Neben der voll umfänglichen Berichterstattung sind weiters Interviews mit Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Fernando Alonso und Pierre Gasly geplant – die im Laufe des Wochenendes in den Vorläufen zu den Sessions zu sehen sein werden. Am Sonntag ergänzt dann im „Formel 1 Motorhome“, das ebenfalls aus dem Fahrerlager kommt, Bianca Steiner das Formel-1-Team.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 10. September

14.20 Uhr: erstes freies Training

17.40 Uhr: F1 News

17.55 Uhr: Qualifying

Samstag, 11. September

11.50 Uhr: zweites freies Training

16.15 Uhr: F1 News

16.25 Uhr: Sprint

Sonntag, 12. September

13.40 Uhr: F1 News

14.25 Uhr: GP von Italien – Das Rennen

16.50 Uhr: Formel 1 Motorhome

sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF TELETEXT mit umfangreichen Formel-1-Packages

sport.ORF.at und TVthek.ORF.at informieren im Rahmen von umfangreichen multimedialen Info-Packages: sport.ORF.at bietet Live-Ticker während der Qualifyings und der Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte und Rennanalysen. Auf der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at können Motorsport-Fans außerdem die TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens österreichweit im Live-Stream mitverfolgen sowie Video-on-Demand-Angebote abrufen. Auch das neue Magazin „Formel 1 Motorhome“ wird auf der ORF-TVthek bereitgestellt. Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. informieren auch die ORF TELETEXT-Leserinnen und -Leser jederzeit aktuell über das Formel-1-Geschehen.

