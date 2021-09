Analyse der Dokumentationsstelle Politischer Islam zum Liga Kultur-Verein

Aktueller Bericht zeigt klare ideologische Beeinflussung durch Muslimbruderschaft

Wien (OTS) - Aktuelle Studie der Dokumentationsstelle Politischer Islam zeigt langjährige ideologische, strukturelle und persönliche Nähe des Vereins Liga Kultur in Graz und Wien zur Muslimbruderschaft. Die Analyse zeigt: führende Vertreter der Liga Kultur hatten über Jahre hinweg enge Kontakte zu Personen aus dem Umfeld der Bruderschaft. So bekunden beispielweise die Brüder Morad, lange Zeit wichtige Akteure der Liga Kultur, in Presseinterviews ihre Nähe zur Muslimbruderschaft. Auch der ehemalige Imam der al-Nur Moschee der Liga Kultur in Graz hatte neben seinen Aktivitäten für die ägyptische und europäische Muslimbruderschaft nachweislich Kontakt zur von der Europäischen Union als Terroristische Vereinigung eingestuften Hamas. Die Liga Kultur ist zudem eine Partnerorganisation der Föderation Islamischer Organisationen in Europa (FIOE), die als eine Organisation der Muslimbruderschaft in Europa gesehen werden kann.

Der Bericht zeigt klar: in der Ideologie der Liga Kultur spielt vor allem der Gründer der Muslimbruderschaft, Hasan al-Banna, immer wieder eine wesentliche Rolle. Auf ihrer Facebookseite postete die Liga Kultur in der Vergangenheit mehrfach problematische Zitate al-Bannas, in denen beispielsweise das Märtyrertum und die Bereitschaft zum Tode für die Religion betont wird. Direktorin Fellhofer: „Die Liga Kultur scheint auch stark durch die von Yusuf al-Qaradawi geprägte Strömung der Wasaṭiyya (Weg der Mitte) beeinflusst, die gemäß der vorliegenden Analyse in wesentlichen Aspekten wie z.B. Meinungs- und Glaubensfreiheit im Widerspruch zur liberal-pluralistischen Demokratie steht.“

Für den Bericht wurden die unterschiedlichen Aktivitäten, Veranstaltungen sowie die über verschiedene Kanäle verbreitete Ideologie der Liga Kultur analysiert und die internationalen Verflechtungen von Personen, lange aktiv in den Ablegern in Wien und Graz, beleuchtet. Der Studienbericht „Der Liga Kultur-Verein in Österreich“ des Österreichischen Fonds zur Dokumentation von religiös motiviertem politische Extremismus (Dokumentationsstelle Politischer Islam) steht auf www.dokumentationsstelle.at als Download zur Verfügung.

