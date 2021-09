Auszeichnung für Gründerin des ASICS Österreichischen Frauenlaufs

Gründerin und Organisatorin des ASICS Österreichischen Frauenlaufs Ilse Dippmann wurde heute in Wien mit dem Wiener Frauenpreis in der Kategorie Sport ausgezeichnet

Wien (OTS) - Der Frauenpreis der Stadt Wien wird seit 2002 jährlich unter dem Motto „Frauen sichtbar machen“ an jene Frauen verliehen, die Besonderes für Frauen leisten. Für die Organisation und Durchführung des ASICS Österreichischen Frauenlaufs wurde Ilse Dippmann heute von der Jury ausgezeichnet.

Herausragende Leistungen in der Kategorie Sport

Ilse Dippmann wurde für ihre herausragenden Leistungen der letzten Jahrzehnte in der Kategorie Sport von Frauenstadträtin Kathrin Gaál im Wiener Rathaus ausgezeichnet. Seit 1988 motiviert sie unermüdlich tausende Frauen und Mädchen für das Laufen. „Beim Österreichischen Frauenlauf geht es um mehr als Bewegung: Es geht um Anerkennung und Sichtbarkeit von Frauen in Gesellschaft und Sport. Insofern hat die heutige Preisverleihung wirklich das Gefühl eines Zieleinlaufs für mich. Danke, dass die Stadt Wien in all den Jahren immer die Idee des Frauenlaufs unterstützt hat“, bedankt sich Ilse Dippmann. Vorgeschlagen wurde Dippmann von einer Jury, bestehend aus den drei Journalistinnen Brigitte Handlos (ORF), Hanna Herbst und Tessa Prager (NEWS). Neben ihr wurden unter anderem auch Trixi Mikes für die Kategorie Alltagsheldin und Barbara Klein für die Kategorie Kunst und Kultur ausgezeichnet. „Es ist für mich eine große Ehre, Freude und Genugtuung, gemeinsam mit so vielen beeindruckenden Frauen heute ausgezeichnet zu werden“, so Ilse Dippmann.

WE RUN TO MOVE - Fast 13.000 Anmeldungen für den 3. Oktober 2021

Der 33. ASICS Österreichischer Frauenlauf musste aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 abgesagt und auf 2021 verschoben werden. Die Anmeldung ist noch bis zum 13. September 2021 um 12:00 Uhr möglich. Der ASICS Österreichische Frauenlauf richtet sich an jede Frau und jedes Mädchen, unabhängig von Alter, Herkunft, sozialem Milieu und Fitnessniveau. „Mit unserem diesjährigen Motto WE RUN TO MOVE setzt der ASICS Österreichische Frauenlauf ein starkes Zeichen für Mut, Zusammenhalt und Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen in Gesellschaft und Sport“, ist Ilse Dippmann überzeugt.

„Der Laufsport hat mich mutig und stark gemacht. Und das wünsche ich allen Mädchen und Frauen.“ Ilse Dippmann, Gründerin und Organisatorin des Österreichischen Frauenlaufs

