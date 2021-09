IMMO-CONTRACT-GOLF CHARITY TROPHY 2021

Mit zusätzlichem Elan zu neuerlichem Rekordspendenerlös!

Wien (OTS) - Auch nach der Übernahme der IMMO-CONTRACT durch die Soravia Group war die Ausrichtung der allseits beliebten IMMO-CONTRACT Golf Charity Trophy eine Selbstverständlichkeit. Umso mehr, als dies nach einjähriger Pause endlich wieder möglich war. Die Bündelung der Kräfte beider Gesellschaften machte die diesjährige Trophy zu einem besonders gelungenen Ereignis mit unglaublichem abermaligen Rekordspendenerlös.

So konnten nach einem traumhaften Tag, an dem der Wettergott gnädig war und das fantastische Ambiente des Golfclubs Schloss Schönborn zusätzlich zur Spielfreude beitrug, 24.560,- Euro übergeben werden.

Um nach einem spendentechnisch schwierigen Jahr für alle Organisationen breite Unterstützung zu bieten, entschied man sich dieses Jahr alle Sponsorenbeiträge und Einzelspenden der „Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe“ zu widmen. Der Erlös der Tombola, dank zahlreicher Unterstützer mit attraktiven Preisen bestückt, kam den Roten Nasen Clowndoctors zugute.



Mehr als 90 Spieler spielten in 23 Flights miteinander/gegeneinander. Wie alljährlich wurde Texas Scramble als Spielvariante gewählt, um auch hier den gemeinsamen Erfolg vor das Einzelergebnis zu stellen. Das Schönste am gemeinsamen Tag ist allerdings immer wieder die Einsatzbereitschaft und Spendenfreude aller Beteiligten. Dafür, im Namen der Kinder, ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer und vor allem an alle unseren großzügigen Spender.



Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer und Sponsoren, die dieses unglaubliche Ergebnis abermals ermöglicht haben.



Vielen Dank an unseren Weinsponsor Reinhard Winiwarter Winery, der uns den ganzen Abend mit köstlichen Weinen verwöhnt hat.



Insbesondere: ADOMO Holding GmbH, Architekten Soyka/Silber/Soyka ZT GmbH, AURA WohnungseigentumsgesmbH, Baustoffhandlung A. Sochor & Co GmbH, Dachappartement GmbH, DE ARNOLDI GmbH, Donauhof Zwentendorf, Festspiele Stockerau, Hazet Bauunternehmen GmbH, Herztraum Immobilien GmbH, HUDEJ Zinshäuser Wien GmbH, IC Hausverwaltung GmbH, IVV Immobilien Verkauf und Vermietungs GmbH, Klein& Klein Immobilienmanagement GmbH, Macro Group Handels GmbH ETSAN, Michael Herf GmbH, Mixfix Fassadensysteme Handels GmbH, Nikolaus Schmidt GmbH, OHL-Immobilientreuhand GmbH, OPTIMAL BAU GMBH, Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG, PHH Rechtsanwälte, P. Kornherr Immobilien GmbH, PLENUS Immobilien GmbH, Ruggenthaler, Rest & Borsky Rechtsanwälte OG, Simply Golf, SVÜ Sachverständigen Büro DI Ühlein, Volksbank Wien AG, 3SI Immogroup GmbH



Einen VIDEOBERICHT finden Sie auch auf unserer Homepage.



Fotos sind ©Soravia Media Team!



