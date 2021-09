Jetzt ist Zeit für mehr Bewegung!

Gemeinden und Vereine bieten jetzt vielfältige, kostenlose Bewegungsangebote in ganz Österreich. Einfach mitmachen!

Wien (OTS) - Bewegung fördert die Gesundheit und stärkt das Immunsystem! Wir alle wollen möglichst lange bei guter Gesundheit leben - sich ausreichend zu bewegen ist daher besonders wichtig. Die Initiative „50 Tage Bewegung“ motiviert und zeigt, wie einfach es ist, sich gesund zu bewegen und wie viel Spaß es macht, gemeinsam aktiv zu sein. Unter dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg dich mit!“ werden kostenlos vielfältige Bewegungsveranstaltungen in ganz Österreich angeboten.

50 Tage Bewegung

50 Tage lang, von 7. September bis 26. Oktober, haben Interessierte die Möglichkeit, kostenlose Bewegungsveranstaltungen, Aktionstage oder Events in ihrer Nähe zu besuchen und an Schnupperaktionen in den Vereinen und Gemeinden teilzunehmen. Auf www.gemeinsambewegen.at kann man nach regionalen Angeboten suchen, das passende Bewegungsangebot finden und einfach mitmachen.

Alles in Bewegung

Sportbegeisterte Teilnehmer/innen können beim Facebook-Gewinnspiel der Initiative mitmachen und attraktive Preise gewinnen.

Unter allen engagierten Vereinen und Gemeinden wird pro Bundesland ein professionelles Videoportrait eines Angebotes verlost. Kostenloses Infomaterial, Werbemittel und Give-aways werden zur Verfügung gestellt.

150 Minuten Bewegung pro Woche

" Für Erwachsene haben schon 150 Minuten Bewegung pro Woche einen positiven Effekt auf die Gesundheit. Man muss also nicht sehr sportlich sein, um etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Die Bewegungsempfehlungen für Kinder (ab 6 Jahren) und Jugendliche liegen übrigens bei 60 Minuten am Tag. Jene für Kinder im Kindergartenalter sogar bei 3 Stunden pro Tag. “, so Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich.

Gemeinsam bewegen

Die Initiative „50 Tage Bewegung“ ist eine Kooperation des Fonds Gesundes Österreich mit Fit Sport Austria, der GmbH der drei Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION. Weiterer Partner ist der Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ).

Unterstützt wird die Initiative vom Gesundheitsministerium und vom Sportministerium und sie ist Teil der Europäischen Woche des Sports (#beactive).



„ Gerade in Zeiten gesundheitlicher Herausforderungen durch eine Pandemie wie Covid-19 zeigt sich einmal mehr, wie wichtig ein starkes Immunsystem zum individuellen Schutz ist. Regelmäßige körperliche Aktivität und sportliches Training unterstützen die Stärkung unseres Immunsystems. Sportvereine in ganz Österreich bieten die richtigen Bewegungsangebote dafür. “, meint Mag. Werner Quasnicka, Geschäftsführer der Fit Sport Austria GmbH.





Alle Informationen zur Initiative „50 Tage Bewegung“ auf www.gemeinsambewegen.at

Facebook : https://www.facebook.com/gemeinsambewegen.at/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCQkHhBnmxVBIW49UW_UUhjg/videos



