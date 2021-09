EuroSkills: Kostenlos zum Schaulauf der beruflichen Topleistungen

Von 22. bis 26. September avanciert Österreich bei EuroSkills zum Hotspot der beruflichen Spitzenleistungen. Interessierte können vor Ort kostenlos live dabei sein.

Graz (OTS) - Es ist der europäische Schaulauf der beruflichen Fähigkeiten: Bei den Berufseuropameisterschaften EuroSkills stellen die besten europäischen Fachkräfte aus 23 Nationen Ihr Können unter Beweis. In 48 spektakulären Wettbewerben – von unter anderem Anlagenelektrik über Floristik bis hin zu Restaurantservice und Webentwicklung – wird um den Sieg und damit um die Europameistertitel gekämpft. „Beim Event herrscht eine einzigartige Begeisterung und Spannung, der man sich kaum entziehen kann. Die großartigen Leistungen der „Young Professionals“ lassen eine unbeschreibliche Freude und Dramatik entstehen, die wohl am ehesten einer Mischung aus Hahnenkamm-Abfahrt und Rockkonzert entsprechen“, betonen Angelika Ledineg und Harald del Negro, Geschäftsführer von EuroSkills 2021.

Registrierung erforderlich

Um vor Ort den nationalen wie internationalen Schützlingen die Daumen zu drücken, bedarf es einer Vorabregistrierung unter euroskills2021.at. Insgesamt stehen an jedem Wettkampftag drei Zeitfenster für die Anmeldung zur Verfügung: So kann das Gelände zwischen 08.30 und 11.30 Uhr, 11.30 und 14.30 Uhr bzw. zwischen 14.30 und 17.30 Uhr – unter der aktuell geltenden 3G-Regelung – betreten werden. Es können sowohl einzelne als auch mehrere Zeitfenster gebucht werden. Pro Zeitfenster sind 3.500 Besucher für das insgesamt 70.000 Quadratmeter weitläufige Areal am Schwarzl-Freizeitzentrum zugelassen, sodass pro Besucher stets über 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Es gelten darüber hinaus die aktuellen Covid-Bestimmungen.

Rückfragen & Kontakt:

Angelika Ledineg

Geschäftsführung

T: +43 316 601-660

M: +43 664 81 79 387

angelika.ledineg @ euroskills2021.at