Österreichs herausragendste Unternehmen für gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet

Österreichs herausragendste Unternehmen für gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet

Fundraising Verband Austria vergab heute Aktion „Wirtschaft hilft!“-Awards für wirkungsvollste Spendenprojekte der heimischen Wirtschaft.

Erfreulicherweise nehmen immer mehr Unternehmen ihre soziale Verantwortung ernst und leisten ihren Beitrag, um gemeinnützige Anliegen zu beflügeln. Während der Corona-Krise haben zwar auch viele Betriebe ihre Spendenaktivitäten zurückgefahren. Doch wir hoffen, dass ihr Engagement mit dem Wirtschaftsaufschwung ebenfalls wieder zunimmt Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria 1/5

Mit der Aktion „Geborgenheit schenken“ war es uns ein gemeinsames Anliegen, Frauen zu unterstützen und gleichzeitig auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen Sabrina Mitterbauer, PR & Communication Manager bei INTIMISSIMI Österreich, und Siglinde Purrer, Managing Director beim WOMAN-Magazin 2/5

Das wegweisende Engagement von INTIMISSIMI und WOMAN stach heraus, da dadurch nicht nur unmittelbare Unterstützung geleistet, sondern die Öffentlichkeit zugleich darauf aufmerksam gemacht wurde, wie sehr sich Unterwäsche auf das Wohlbefinden auswirkt – keine Selbstverständlichkeit für alle Mitglieder unserer Gesellschaft! Barbara Brenn-Struckhof, Projektleiterin der Aktion "Wirtschaft hilft!" 3/5

Das Leben besteht aus der richtigen Balance zwischen geben und nehmen. Ich habe erkannt, dass mich das Geben mehr erfüllt, als alles andere. Karin Teigl (Constantly K), Influencerin und Unternehmerin 4/5

Wir sehen es als unsere Verpflichtung, Möglichkeiten die wir haben einzusetzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen und Benachteiligten zu helfen Lukas Binder, CEO der Linzer Kreativagentur stroblbinder 5/5

Wien (OTS) - Heute hat der Dachverband von Österreichs Spendenorganisationen die Aktion „Wirtschaft hilft!“-Awards an Österreichs gesellschaftlich engagierteste Unternehmen verliehen. Die renommierte Auszeichnung prämiert jährlich die wirkungsvollsten und nachhaltigsten Spendenprojekte zugunsten des Gemeinwohls. Heuer setzte sich bei der Expertenjury in der Kategorie Großunternehmen die Bekleidungsfirma INTIMISSIMI in Kooperation mit dem Frauenmagazin WOMAN durch. In der Kategorie KMU überzeugte die Influencerin Karin Teigl (Constantly K). Der in Kooperation mit dem Sozialministerium vergebene Award für Corporate Volunteering ging an die oberösterreichische Werbeagentur stroblbinder für ihr langjähriges Engagement.

Jahr für Jahr holen die vom Fundraising Verband Austria vergebenen Aktion „Wirtschaft hilft“-Awards österreichische Unternehmen vor den Vorhang, die mit ihren Spendenprojekten einen außerordentlichen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. „ Erfreulicherweise nehmen immer mehr Unternehmen ihre soziale Verantwortung ernst und leisten ihren Beitrag, um gemeinnützige Anliegen zu beflügeln. Während der Corona-Krise haben zwar auch viele Betriebe ihre Spendenaktivitäten zurückgefahren. Doch wir hoffen, dass ihr Engagement mit dem Wirtschaftsaufschwung ebenfalls wieder zunimmt “, gibt Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verband, Einblick. Zuletzt haben heimische Unternehmen rund 100 Mio. Euro jährlich für gemeinnützige Projekte gespendet. Acht von zehn Betrieben gaben vor der Pandemie an, sich in Form von Geld-, Sach- oder Zeitspenden zu engagieren. „All jenen, die auch in der Krisenzeit ihre Unterstützung fortgeführt oder sogar ausgebaut haben, gilt unser großer Dank. Sie demonstrieren gelebte gesellschaftliche Verantwortung, die wir mit den ‚Wirtschaft hilft‘-Awards ins Scheinwerferlicht rücken möchten“, so Lutschinger im Rahmen der heutigen Awards-Verleihung im Erste Campus Wien.



Die Preisträger 2021



Die Corona-Krise hat viele Menschen vor Herausforderungen gestellt. Frauen waren besonders stark von Jobverlust, Teilzeit-Arbeit oder dem Anstieg häuslicher Gewalt betroffen. Der italienische Unterwäschehersteller INTIMISSIMI und Österreichs führende Frauenmedienmarke WOMAN wollten diesen Frauen zusammen mit der Caritas etwas Gutes tun. In einer gemeinsamen Initiative verteilten die beiden Unternehmen Weihnachtspakete mit hochwertigen Pyjamas an alle Bewohnerinnen der Caritas-Frauen- und Mutter-Kind-Häuser der Erzdiözese Wien. „ Mit der Aktion „Geborgenheit schenken“ war es uns ein gemeinsames Anliegen, Frauen zu unterstützen und gleichzeitig auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen “, betonen Sabrina Mitterbauer, PR & Communication Manager bei INTIMISSIMI Österreich, und Siglinde Purrer, Managing Director beim WOMAN-Magazin.

Grund genug für die Aktion „Wirtschaft hilft!“-Jury, dieses ganzheitliche Spendenprojekt mit dem diesjährigen Award in der Kategorie Großunternehmen zu prämieren, wie Barbara Brenn-Struckhof, Projektleiterin der Aktion "Wirtschaft hilft!" unterstreicht: „ Das wegweisende Engagement von INTIMISSIMI und WOMAN stach heraus, da dadurch nicht nur unmittelbare Unterstützung geleistet, sondern die Öffentlichkeit zugleich darauf aufmerksam gemacht wurde, wie sehr sich Unterwäsche auf das Wohlbefinden auswirkt – keine Selbstverständlichkeit für alle Mitglieder unserer Gesellschaft! “

In der Kategorie Klein- und Mittelunternehmen holte die Influencerin und Unternehmerin Karin Teigl (Constantly K) den Award für ihre Charity-Boxen. Diese wurden mit regionalen Produkten befüllt und unterstützten neben lokalen Brands vor allem lokale Hilfsprojekte. Der Erlös ging zu 100% an die Caritas sowie an SOS-Kinderdorf. Ein weiterführendes Engagement u.a. zugunsten der Kinderkrebshilfe sollte folgen. Mit viel Kreativität und ihren Social-Media Kanälen konnte die Unternehmerin auf mehreren Ebenen helfen und ihre Community auf die wertvolle Arbeit der Organisationen aufmerksam machen. Über die Motivation zu ihrem nachhaltigen Engagement meint die Bloggerin: „ Das Leben besteht aus der richtigen Balance zwischen geben und nehmen. Ich habe erkannt, dass mich das Geben mehr erfüllt, als alles andere. “



Mitarbeiter-Zeitspenden im Trend

Corporate Volunteering, das betriebliche Spenden der Arbeitszeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ehrenamtliche Tätigkeiten, erfreut sich auch in Österreich seit einigen Jahren immer größerer Beliebtheit. Mit dem in Kooperation mit dem Sozialministerium vergebenen Corporate Volunteering-Award wird speziell diese Form des Engagements vor den Vorhang geholt. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an die Linzer Kreativagentur stroblbinder, die den Verein BRAVEAURORA umfassend mit einer Awareness- als auch einer maßgeschneiderten Spendenkampagne unterstützt hat. Mit den dadurch erzielten Spenden konnte der Verein seine lebenswichtigen Bildungsangebote für Kinder im krisengebeutelten Ghana ausbauen. „ Wir sehen es als unsere Verpflichtung, Möglichkeiten die wir haben einzusetzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen und Benachteiligten zu helfen “, gibt Lukas Binder, CEO, Einblick in die Werte der Agentur stroblbinder. Die umfassende Hilfe von stroblbinder in Form von Zeit, Know-how, aber auch Werbeflächen überzeugte die Jury der Aktion „Wirtschaft hilft!-Awards.



Über die Aktion „Wirtschaft hilft!“



Die Aktion „Wirtschaft hilft!“ unterstützt Unternehmen mit einem maßgeschneiderten Informationsangebot dabei, für gemeinnützige Zwecke aktiv zu werden. Neben einem Überblick über die vielfältigen Projekte österreichischer NPOs informiert die Initiative über Best Practice Beispiele und gibt Servicetipps zum Thema Spenden und Steuern sparen. Als jährlicher Höhepunkt werden die Aktion „Wirtschaft hilft!“-Awards in drei Kategorien vergeben: KMU, Großunternehmen und Corporate Volunteering. www.wirtschaft-hilft.at



So helfen Österreichs Unternehmen

Vor der Corona-Pandemie engagierten sich laut Public Opinion-Studie 83% der österreichischen Unternehmen in Form von Geld-, Sach- oder Personalspenden. 77% davon mittels Geld-, 48% durch Sach- und 36% durch Zeitspenden. Das Engagement der heimischen Wirtschaft läuft vornehmlich auf lokaler Ebene ab. Geldspenden werden in erster Linie für Kinderhilfe, Sportförderung, Menschen mit Behinderung und sozial Bedürftige geleistet.



Sperrfrist bis 7.9.2021, 15.30 Uhr.



Pressefotos: Heute ab ca. 20 Uhr unter folgendem Link zum Download: https://bit.ly/2VjAvjS

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andreas Anker, Presse Fundraising Verband, T: 0676/4214706, E: presse @ fundraising.at