Playworld Wien - Österreichs größter Kinder Indoor Abenteuerspielplatz

Einladung zum Launch-Event am 13.09.2021 um 15:00 in der Playworld Wien

Vösendorf (OTS) - Mit rund 5.500 m2 ist die Playworld Wien der größte Indoor Kinder Abenteuerspielplatz Österreichs. Vor den Toren Wiens, direkt gegenüber der Shopping City Süd, gibt es auf 4 Ebenen für Kinder bis 12 Jahren zahlreiche Möglichkeiten, sich in einer sicheren Umgebung zu bewegen und auszutoben, sowie ihre Geschicklichkeit zu trainieren.

Kleinkinderbereich Baby-Beach

Kletterparcours und Hindernisse

5 Meter Riesen Klettervulkan

Zahlreiche Rutschen

20+ Trampoline

Elektrokartbahn

Piraten Softball Anlage

Interaktiver Dancefloor

Gaming Zones

Gastronomiebereich



Die einzelnen Bereiche wurden mit Bedacht auf die kindliche Entwicklung konzipiert. Die Kinder schulen bei der Nutzung der verschiedenen Spielgeräte ihr Gleichgewicht, trainieren Bewegungsabläufe, stabilisieren ihre Balance und fördern dabei gleichzeitig die Körperwahrnehmung. Spielerisch und ganz nebenbei werden die Muskeln gestärkt, das Herz-Kreislaufsystem angekurbelt, die koordinativen Fähigkeiten geschult und durch den Kontakt mit anderen Kindern werden auch die sozialen Kompetenzen ausgebaut.

Höchste Sicherheits- und Hygienestandards: Sämtliche Geräte sind “Made in Europe”, TÜV-zertifiziert und werden täglich von der Crew kontrolliert. Beim Eingang werden die 3G Regeln kontrolliert und die Gäste werden durch myTap für das Contact Tracing registriert. Zusätzlich zu den zahlreichen Hände-Desinfektionsstationen wird der Standort mehrmals täglich komplett gereinigt und desinfiziert. Weiters kommt eine spezielle Bälle-Waschmaschine zum Einsatz, die bis zu 10.000 Bälle aus dem Bällebad in ca. einer Stunde reinigt. Über einen Ansaugschlauch werden die Bälle aus dem Becken direkt in die Reinigungsmaschine gesaugt. Dort werden sie gewaschen, gebürstet und mit einem antibakteriellen Bad desinfiziert. Am Austritt werden die Bälle dann in Auffangnetzen gefangen und können zum abschließenden Trocknen gelagert werden. Dadurch kann auch der geringste Schmutz entfernt und höchste Hygienestandards gewährleistet werden.

Unvergessliche Feste in der Playworld Wien:

Für Geburtstagspartys können Gäste aus 10 thematisch unterschiedlichen Party-Räumen wählen; von Superhelden über Prinzessinnen bis zu Piraten ist alles dabei. Das Rundum Sorglos Paket beinhaltet nicht nur Action, Spaß und Sport, sondern auch entsprechende Verpflegung und ein Geschenk für das Geburtstagskind. Ab 169,00€ für 6 Kinder.

Lage & Anfahrt: Öffentlich mit der Badner Bahn (Station SCS), Buslinien 207 und 265 mit direktem Anschluss an die U6 Station Siebenhirten. Mit dem Auto: Direkt an der B17 Triester Straße. Vor Ort steht eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung.

Tickets: Schnuppertickets ab 5,00€ und Tagestickets ab 8,00€ pro Kind

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 13:00 bis 20:00 und Samstag, Sonntag & Feiertag von 10:00-20:00. Das vollklimatisierte Bewegungsparadies ist ganzjährig und wetterunabhängig verfügbar.

Offizielles Presse Event am 13.09.2021 um 15:00 in der Playworld Wien - Details und Anmeldung unter: cornelia.lurger@playworld-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Cornelia Lurger

T: +43 664 88645459

E: cornelia.lurger @ playworld-wien.at

W: www.playworld-wien.at