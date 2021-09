Die IGCP Capital Partners GmbH ermöglicht den erfolgreichen Verkauf des Immobilienportals Wohnungsboerse.net an die Scout24 AG

Die PWIB Wohnungs-Infobörse GmbH, die Betreibergesellschaft von wohnungsboerse.net, wird im Zuge eines „Share Deals“ zur Gänze an die Scout24 AG verkauft

Wien/München (OTS) - Die PWIB Wohnungs-Infobörse GmbH, mit Sitz in München, betreibt seit 1999 das in Österreich und Deutschland führende Immobilienportal Wohnungsboerse.net (wohnungsboerse.net). Wohnungsboerse.net ist auf die digitale Vermittlung von Immobilienangeboten spezialisiert und basiert auf einer starken technologischen Grundlage, stabilen Rankings und nachhaltiger Online Sichtbarkeit. Nun hat die Alleineigentümerin der PWIB Wohnungs-Infobörse GmbH, die Österreicherin Daniela Göbel, das Unternehmen im Zuge eines „Share Deals“ an die Scout24 AG verkauft.

Daniela Göbel konnte mit Hilfe des strukturierten Verkaufsprozesses der IGCP Capital Partners GmbH auf der einen Seite ihre Nachfolge gewissenhaft regeln und auf der anderen Seite ihre Kaufpreisvorstellungen maximieren. In Zukunft plant die Unternehmerin sich Ihrer Familie und neuen Projekten zu widmen.

Die ICGP Capital Partners GmbH (www.igcp.at) unterstützt Unternehmer und Unternehmerinnen beim Unternehmensverkauf und der damit verbundenen Investorensuche sowie Nachfolgeregelung. So schafft das Unternehmen nachhaltige Lösungen, um eine schrittweise Unternehmensübergabe und einen attraktiver Exit zu gewährleisten. Die IGCP Capital Partners helfen darüber hinaus bei der Suche nach strategischen Partnerschaften und beraten Unternehmen bei der Einschätzung der Unternehmensbewertung.

Die Scout24 AG ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. ImmoScout24 (immobilienscout24.de) der Online Marktplatz für Wohn- und Gewerbeimmobilien der Gruppe, ist mit über 20 Millionen Nutzerinnen pro Monat der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung.

Mehr Informationen zu den ICGP Capital Partners finden Sie auf www.igcp.at sowie per Email unter office @ igcp.at.

