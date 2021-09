AVISO: Politik einer neuen Generation - NEOS-Oberösterreich Wahlauftakt - Mittwoch, 8.September 2021, 16:00 Uhr

mit u.a. Spitzenkandidat Felix Eypeltauer und NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger

Linz (OTS) - 18 Tage vor der oberösterreichischen Landtagswahl starten NEOS Oberösterreich mit der "Politik einer neuen Generation" in den Intensivwahlkampf. NEOS werden nach dem 26. September die einzige Opposition im Landtag sein - eine Opposition, die es aktuell in Oberösterreich noch nicht gibt. Dazu braucht es außerdem eine qualitativ hochwertige und flexible Kinderbetreuung und Bildung, innovative und zukunftsfitte Ideen für unsere Wirtschaft und eine Mobilität ohne Tunnelblick, die dich von A nach B bringt.



Bühnenprogramm von 16:00 Uhr bis spätestens 17:30 Uhr.



Es gibt für die Presse auch die Möglichkeit zu Einzelinterviews - dazu wird um Anmeldung an thomas.wagner @ neos.eu gebeten.





NEOS-Oberösterreich Wahlauftakt für "Politik einer neuen Generation"

mit Spitzenkandidat Felix Eypeltauer und NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger

Datum: 08.09.2021, 16:00 - 17:30 Uhr

Ort: Hauptplatz Linz, Höhe Neptunbrunnen

4020 Linz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

NEOS

Thomas Wagner

+43 664 88782433

presse @ neos.eu

www.neos.eu