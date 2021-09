ADEQAT und BEACON vermitteln klimaaktiv-zertifiziertes Wohngebäude in Wien Simmering

Übergabe und Closing am 30. August 2021 erfolgt.

Wien (OTS) - Die LLB Immo KAG, eine Tochter der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, hat das klimaaktiv-zertifizierte Wohnneubauprojekt "Condo 11" in der Rudolf-Simon-Gasse 9 in Wien Simmering für einen Spezialfonds angekauft. Das Wohnneubauprojekt wurde Ende August 2021 fertiggestellt und verfügt über 57 Mietwohnungen, 28 Tiefgaragenstellplätze und großzügige Grünflächen sowie Dachgärten. Projektentwicklerin und Verkäuferin ist die WBÖ elf GmbH, eine Projektgesellschaft der Whitestone Investment Advisory GmbH und der Crown Consulting GmbH. Die Transaktion begleitet haben in einer Kooperation die Immobilien- und Investmentmaklerunternehmen ADEQAT Investment Services sowie BEACON Invest Group.



Das Projekt "Condo 11" bietet auf einer Wohnnutzfläche von rund 3.000 Quadratmetern hochwertigen Wohnraum mit durchschnittlichen Wohnungsgrößen von rund 48 Quadratmetern. Neben der Energieeffizienz wurde das Projekt hinsichtlich der Standort- und Ausführungsqualität, der Qualität der Baustoffe, der Konstruktion sowie in Bezug auf zentrale Aspekte zu Komfort und Gesundheit von der Zertifizierungsstelle klimaaktiv Bauen und Sanieren überprüft. Das Gebäude entspricht den Kriterien gemäß der klimaaktiv-Gebäudezertifizierung und damit dem österreichischen Qualitätszeichen für nachhaltige Wohngebäude.



Louis Obrowsky, Geschäftsführer der LLB Immo KAG: „Bei unseren Immobilieninvestitionen legen wir größten Wert auf nachhaltige Faktoren. Wir freuen uns deshalb sehr über den Ankauf des "Condo 11", welches sich aufgrund seiner hochwertigen Bausubstanz, der energieeffizienten Umsetzung und der benutzerfreundlichen Grundrisse auszeichnet.“



Norbert Galfusz, Geschäftsführender Gesellschafter von Whitestone: „Wir sind stolz durch unsere qualitätsvolle und nachhaltige Bauweise den Ansprüchen des klimaaktiv-Gütesiegels gerecht geworden zu sein und mit der LLB diese professionelle Transaktion umgesetzt zu haben.“



Nadja Hafez, Prokuristin bei ADEQAT: „Es zeigt sich wieder einmal mehr, dass institutionelle Investoren weiterhin auf die beliebteste Assetklasse Wohnen setzen. Wir erwarten für die zweite Jahreshälfte eine weitere Zunahme des Veranlagungsvolumens in diesem Bereich.“



Harald Uidl, Geschäftsführender Gesellschafter bei BEACON Invest Group: „Forward Purchase Transaktionen – also der Kauf vor Baufertigstellung – liegen voll im Trend. Die rasche Vermietung der Wohnungen im "Condo 11" beweist zudem, dass LLB Immo KAG und Whitestone ein in allen Punkten nachhaltiges Projekt realisiert und ´auf’s richtige Pferd´ gesetzt haben.“

Über ADEQAT

ADEQAT ist der Makler für großvolumige Investments in Wohn- und Gewerbeimmobilien in Österreich sowie Deutschland, Ungarn und weiteren CEE-Ländern. ADEQAT zählt private Investoren, Stiftungen und Family Offices als auch institutionelle Marktteilnehmer aus dem In- und Ausland zu seinen Kernkunden. Mit EUR 412 Mio. Transaktionsvolumen in den letzten 4 Jahren zählt ADEQAT zu den stärksten Investmentmaklern im Immobiliensektor in Österreich. Der Fokus liegt auf fundierten Analysen, der Optimierung von Immobilieninvestments und der Strukturierung von Transaktionsprozessen und deren Begleitung unter Wahrung größtmöglicher Diskretion. Weitere Informationen finden Sie unter www.adeqat.com



