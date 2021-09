NÖ Frauenlauf: Spendensumme von über 17.000 Euro erlaufen

LR Teschl-Hofmeister: Rund 1.800 Läuferinnen starteten gestern am Gelände der Seenlandschaft in St. Pölten

St.Pölten (OTS) - Insgesamt rund 1.800 Läuferinnen gingen gestern beim 15. NÖ Frauenlauf am Gelände der Seenlandschaft in St. Pölten an den Start. Das Event ist ein sportliches Ereignis für alle Generationen. Im Vordergrund stehen das gemeinsame Interesse und die Freude an Fitness und Bewegung – unabhängig vom Alter. „Dabei sein ist alles“ – so lautet das Motto dieser erfolgreichen Sportveranstaltung, die 2006 mit 100 Teilnehmerinnen startete und jährlich immer mehr begeisterte Läuferinnen und ihre Familien anlockt. „An diesem Tag gibt es nur Gewinnerinnen und Gewinner. Frauen, die im Wettkampf mit Freude ihre sportlichen Grenzen ausloten und Papas, die mit dem Nachwuchs die Läuferinnen anfeuern – so gesehen ein Erlebnis für die ganze Familie“, freut sich Frauen- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Rahmen der Siegerehrung in der NV-Arena über die gelungene Sportveranstaltung. „Ich bin sehr stolz, dass der NÖ Frauenlauf als Präsenzlauf stattfinden konnte. Denn die Mühen haben sich gelohnt und fast 1.800 glückliche Gesichter beim Zieldurchlauf zu sehen, ist gerade heuer etwas Besonderes“, so Lauf-Organisator Christian Kohl.

Die Läuferinnen konnten ihre Stecke frei wählen. Angeboten wurden drei Distanzen (9,8 km, 5,2 km und 2,5km), eine 5,2 km Nordic-Walkingstrecke und zwei Kinder-Laufstrecken (500m bzw. 1000m). Außerdem gab es eine 2er Generationen-Teamwertung, bei der ganz Junge und schon „etwas Ältere“ gemeinsam um den Sieg laufen konnten:

Mindestaltersunterschied 20 Jahre. „Körperliche Fitness erhöht die Lebensfreude und die Lebensqualität nimmt zu, egal, in welchem Alter man sich befindet - es ist nie zu spät für den Einstieg in sportliche Aktivitäten. Gemeinsam bewegen macht außerdem doppelt so viel Spaß,“ betonte Teschl-Hofmeister.

Der Frauenlauf punktete auch heuer wieder mit sozialem Engagement. Seit Jahren wird sportliches und soziales Engagement sehr erfolgreich für eine gute Sache vereint. Altbewährt sind die Partner der Aktion ‚Laufen gegen Krebs‘ des NÖ Frauenlaufs, die gemeinsam mindestens 50 Cent pro gelaufenen Kilometer für die NÖ Krebshilfe und die Stammzellenspende des Roten Kreuzes spenden. Teschl-Hofmeister übergab gemeinsam mit Initiator und Frauenlauforganisator Christian Kohl im Rahmen der Siegerinnen-Ehrung einen Scheck in der Höhe von 17.348 Euro an die Krebshilfe Niederösterreich. „Es geht beim Frauenlauf nicht nur um Prävention und darum, die Gesundheit zu erhalten, sondern auch um eine gute Sache und Hilfe für Menschen, die erkrankt sind. Wir wollen diejenigen nicht vergessen, die Hilfe brauchen“, so Teschl-Hofmeister.

