OPEN HOUSE im Linked Living – powered by YOUNIQ TrIIIple Wien

Freitag, 17. September 2021, 12 – 19 Uhr, TrIIIple, Schnirchgasse 13, 1030 Wien

Wien (OTS) - Die drei Türme des TrIIIple im 3. Bezirk zählen zu den herausragenden Projekten zeitgenössischer Architektur in Wien. Im südlichsten Turm des Gesamtensembles werden auf 34 Stockwerken Micro-Apartments zur Vermietung angeboten.

Die Micro-Apartments zwischen 22 und 57 m² sind eigens für Young Professionals und Studierende, die sich temporär oder für längere Zeit in Wien aufhalten, möbliert und ausgestattet worden. Das Linked Living – powered by YOUNIQ TrIIIple bietet neben der außergewöhnlichen Architektur und dem sensationellen Ausblick auf die Stadt eine Vielzahl an hochwertigen Services an: Von Community-, Working- und Chillout-Lounges, einem Cinema, einer Gaming-Lounge bis hin zu einer Community-Kitchen. Einzigartig ist auch das Rooftop in der 35. Etage, das nicht nur eine Disco und eine weitere Community-Kitchen für die Bewohner*innen bereithält, sondern auch die weitläufige Terrasse, die einen 360°-Blick über die Stadt ermöglicht. Community und Management Services vor Ort runden das vielfältige Angebot ab. Weitere Highlights für die Bewohner*innen sind ein Fit/One Studio auf über 2.500 m² und ein TREBLE Gastronomiekonzept, welche direkt im Haus eröffnen werden.

Exklusive PRESSETOUR am 16. September 2021, 17 Uhr

Medienvertreter*innen erhalten am Vortag des Open House die Gelegenheit, das Linked Living – powered by YOUNIQ TrIIIple exklusiv zu besichtigen. Die Pressetour vermittelt Einblicke in das Gebäudekonzept mit den Apartments, Lounges und Community-Services. Zum Abschluss der Tour ist es möglich, bei einem Get-Together auf der Dachterrasse Fragen zu vertiefen und den Tag bei Snacks, Getränken und Musik ausklingen zu lassen.

Anmeldung zur Pressetour unter presse @ artphalanx.at

Öffentliches OPEN HOUSE am 17. September 2021

Am 17. September 2021 öffnet das Linked Living – powered by YOUNIQ TrIIIple seine Pforten und gibt Interessierten die Gelegenheit, das Gebäude und seine Angebote kennenzulernen. Von 12 bis 19 Uhr werden Touren durch verschiedene Stockwerke, Lounges und Apartments angeboten, Community-Manager*innen informieren über das umfangreiche Serviceangebot und den Abschluss bildet der Besuch der Dachterrasse mit 360°-Blick auf die ganze Stadt. Die Veranstaltung findet selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Covid-19-Regeln statt.

Weitere Informationen und Voranmeldung unter:https://linked-living.com/open-house-triiiple/

Das Linked Living – powered by YOUNIQ TrIIIple ist Teil der Micro Living Markenwelt der CORESTATE Capital Group, die europaweit Apartmenthäuser mit unterschiedlichen Serviceleveln unter den Marken YOUNIQ – My Way Of Living und JOYN – Serviced Living betreibt.

www.linked-living.com/standorte/triiiple-wien/



Presse- und Bildmaterial finden Sie unter:

http://presse.artphalanx.at/linked-living-triiiple/

Pressetour Linked Living – powered by YOUNIQ TrIIIple

Exklusive PRESSETOUR am 16. September 2021, 17 Uhr



Medienvertreter*innen erhalten am Vortag des OPEN HOUSE die Gelegenheit, das Linked Living – powered by YOUNIQ TrIIIple exklusiv zu besichtigen. Die Pressetour vermittelt Einblicke in das Gebäudekonzept mit den Apartments, Lounges und Community-Services. Zum Abschluss der Tour ist es möglich, bei einem Get-Together auf der Dachterrasse Fragen zu vertiefen und den Tag bei Snacks, Getränken und Musik ausklingen zu lassen.



Anmeldung zur Pressetour unter presse @ artphalanx.at

Datum: 16.09.2021, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: Linked Living TrIIIple, Haupteingang

Schnirchgasse 13, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Susanne Haider, Catharina Cramer

art:phalanx – Kultur & Urbanität

presse @ artphalanx.at

Tel. +43 (0) 1 524 98 03-11



Pressekontakt – CORESTATE Capital Group:

pr @ corestate-capital.com

Tel. +49 (0) 69 353 56 300