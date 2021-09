Kugler: Die Geschichte lebendig halten

Auf den Spuren der Sudetendeutschen: Exkursion mit ÖVP-Vertriebenensprecherin Kugler & Heimatvertriebenen-Experten Dr. Bertlwieser in der österreich-tschechischen Grenzregion

Wien (OTS) - Unter dem Titel "Auf den Spuren der Sudetendeutschen" lud die ÖVP-Vertriebenensprecherin NAbg. Dr. Gudrun Kugler gemeinsam mit dem Heimatvertriebenen-Experten DDr. Fritz Bertlwieser am 4. September 2021 zu einer Exkursion in der oberösterreichisch-tschechischen Grenzregion ein. Gudrun Kuglers Fazit nach dem Besuch zahlreicher sudetendeutschen Stätten: "Meine Generation weiß viel zu wenig über die Vertreibungen deutschsprachiger Minderheiten aus den Nachbarländern. Wir müssen die Geschichte lebendig halten! Vor Ort empfindet man Ohnmacht gegenüber der geschehenen Ungerechtigkeit und Trauer über das Leid der Menschen und über die sinnlose Zerstörung teils 800-Jahre alter Dörfer und Dorfgemeinschaften."

Nach einem Empfang der Bürgermeisterin von St. Oswald, Heidemarie Silber, besichtigte die rund 40-köpfige Gruppe unter der Leitung von Dr. Bertlwieser die Überreste sudetendeutscher Dörfer und Friedhöfe bei Berneck und Deutsch Reichenau. Bürgermeisterin Silber stellte die Bedeutung der Region in den Vordergrund: "St. Oswald war für die Sudentendeutschen ein wichtiger Bezugspunkt. Bei uns gibt es das am besten erhaltene Stück des Schwemmkanals, der für die Sudentendeutschen eine wichtige Lebensgrundlage darstellte. Von der sudentendeutschen Gedenkstätte aus überblickt man jene Stellen, an denen die ausgelöschten Dörfer ursprünglich lagen. Darum freut es mich, dass wir diese Österreich umspannende Gruppe willkommen heißen konnten."

Besonders bewegend war für die Teilnehmer die Besichtigung des Schutthügels der Pfarrkirche Deutsch Reichenau mit ihrem zerstörten Friedhof. Die Pfarre Deutsch Reichenau mit ihren 16 Dörfern und rund 430 Häusern war bis 1919 rein deutschsprachig. Nach der Vertreibung sämtlicher rund 2.200 Pfarrbewohner 1946-1948 wurden in den 1950er Jahren alle Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Auch die Pfarrkirche Deutsch Reichenau wurde 1959 als letztes Gebäude gesprengt und der daran angrenzende Friedhof mit Bulldozern verwüstet. Die Spuren dieser Zerstörung erinnern auch heute noch an das schreckliche Unrecht, das den Sudetendeutschen widerfahren ist. Die Region ist heute verwildert und menschenleer.

ÖVP-Vertriebenensprecherin NAbg. Kugler, die selbst von einer sudetendeutschen Familie aus Berneck in der tschechischen Grenzregion abstammt, erinnert sich: "Das ehemalige Haus meiner Familie, von dem nur noch ein Kellereingang mitten in der Wildnis zu sehen ist, mit den Vertretern der Heimatvertriebenenverbände und unseren Gästen besuchen zu dürfen, ist für mich ein besonderes Erlebnis und Ausdruck unserer Erinnerungskultur. Solche Orte erinnern uns daran, dass jeder und jede der über drei Millionen vertriebenen Sudetendeutschen eine ganz eigene Geschichte, Familie und Schicksal hatte. Diese Geschichten dürfen wir nicht vergessen!"

Für die Weitergabe des Wissens um die Geschichte der Heimatvertriebenen setzt sich Kugler auch auf politischer Ebene ein: "Mein Anliegen ist, dass die Heimatvertriebenen nicht auch noch aus der Geschichte vertrieben werden. Geschichtsunterricht und Geschichtsbücher sollen die Geschehnisse gemäß ihrer historischen Bedeutung adäquat darstellen!"

Auf dem Programm der Exkursion standen außerdem eine Besichtigung der geretteten Wallfahrtskirche St. Thoma bei Wittinghausen sowie eine Wanderung auf die Ruine Wittinghausen mit Blick auf Österreich, Deutschland und Tschechien.

Unter den Teilnehmern fanden sich neben Vertretern aus der Lokalpolitik auch einige Obleute des Verbands der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ), wie der 2. Vize-Präsident Ing. Dieter Lütze, sowie die Vorsitzenden der sudentendeutschen Landsmannschaften in Oberösterreich, Peter Ludwig, und St. Pölten, Franz Schaden. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at