XXL Sports eröffnet in Klagenfurt

Am 16. September 2021 um 7 Uhr eröffnet auf 2.500 m2 im SÜDPARK Klagenfurt die 8. XXL Sports & Outdoor Filiale in Österreich.

Wien/Klagenfurt (OTS) - Für alle Sport- und Outdoor-Fans gibt es wieder einzigartige Eröffnungsangebote.



XXL bietet die perfekte Mischung aus Store und Online, um den KundInnen ein perfektes Shoppingerlebnis in allen Kanälen zu ermöglichen. Die Filialen überzeugen vor allem durch den Service, die Beratung und den persönlichen Kundenkontakt. Um die 30 MitarbeiterInnen stehen den KundInnen in Klagenfurt zur Verfügung und sorgen für einen optimalen Kundenservice.

„ Service und Kundenzufriedenheit sind mein oberstes Ziel. Ich freue mich auf die neue Filiale, da in Kärnten sehr viele aktive Sportlerinnen und Sportler leben “, sagt Marina Gasser aus Klagenfurt, Filialleiterin XXL Store SÜDPARK.

Filialleiterin Marina Gasser ist in Klagenfurt geboren und aufgewachsen. Neben einem Studium in Medien- und Kommunikationswissenschaften hat sie auch mehrere Stationen im Handel absolviert und war u. a. bereits als Store-Managerin tätig. Sie kommt aus einer Sportlerfamilie und ist selbst sehr sportlich. Seit 20 Jahren ist Marina im Eishockeysport (aktuell 1. Damenbundesliga mit dem KAC/Dragons) und trainiert auch den EC-KAC-Nachwuchs. Ihre sportlichen Hobbies sind Schwimmen, auf dem Wörthersee Stand-up-Paddeln, Laufen, Wandern und Tennis.

„ In diesen herausfordernden Zeiten ist es besonders erfreulich, dass wir bald eine Filiale in Klagenfurt eröffnen. Wir haben auf Kärnten schon lange ein Auge geworfen und endlich den passenden Standort gefunden. Die Kärntnerinnen und Kärntner sind sehr sportlich, somit passt unser Sortiment perfekt in die neue Region. Unsere Hauptkategorien sind Wandern, Klettern, Laufen, Skifahren, Radfahren, Wassersport und Eishockey. Da dies unsere erste Filiale in der Region ist, sind wir gespannt, wie unser Konzept – Qualitätsmarken zu leistbaren Preisen – ankommt “, freut sich Magnus Kreuger, Managing Director.

Gigantische Auswahl und bekannte Marken

XXL bietet die größte Auswahl an Sportartikeln der bekanntesten Marken zu absoluten Top-Preisen. Sportbegeistertes und gut geschultes Fachpersonal berät die KundInnen und hilft bei der Produktauswahl. Eine Service-Werkstatt für Fahrrad- und Skimontage, Schlägerbespannung und Schlittschuhschleifen rundet das riesige Sortiment ab.

XXL Garantien

30 Tage Preisgarantie: XXL begeistert seine Kundschaft mit der „30 Tage Preisgarantie“. Sollte z. B. ein Kunde innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum bei einem anderen österreichischen Anbieter das idente Produkt zu einem günstigeren Preis finden, erhält er die Preisdifferenz zurück.

100 % Zufriedenheitsgarantie: Zufriedene KundInnen sind glückliche KundInnen, daher kann man bei XXL dank der „100 % Zufriedenheitsgarantie“ die Produkte 30 Tage lang testen.

100 Tage Rückgaberecht: XXL garantiert ein Rückgaberecht von 100 Tagen gegen Vorlage des Kaufbelegs.

XXL Kundenclub

„Reward“ ist der neue Kundenclub für alle, die Sport, Outdoor und gute Angebote lieben. Was erwartet die Mitglieder?

exklusive Mitgliederangebote

ein gratis Ski-/Snowboardservice für alle bei XXL gekauften Ski/Snowboards

ein gratis Radservice pro Jahr für bei XXL gekaufte Fahrräder

60 Tage lang 100 % Zufriedenheitsgarantie

elektronische Rechnungen

Mehr Informationen zu Reward

XXL auf Erfolgskurs

Die Vision von XXL ist es, die bevorzugte Sport- und Outdoor-Destination in Europa zu sein. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat XXL ein Sporthandelsunternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 10 Milliarden NOK aufgebaut. Heute verfügt das Unternehmen über 90 Filialen in Norwegen, Schweden, Finnland und Österreich. Außerdem ist es der größte Online-Sporthändler in den nordischen Ländern.

XXL bietet seiner Kundschaft eine einzigartige Mischung aus großartigen Marken, hoher Kompetenz, großem Sortiment, guter Erreichbarkeit und Top-Preisen.

In Österreich eröffnete XXL im Jahr 2017 seine erste Filiale und verfügt heute über acht Filialen, den Onlineshop xxlsports.at und rund 320 MitarbeiterInnen. XXL hat dieses Jahr auch ein Zentrallager außerhalb Wiens eröffnet, um den österreichischen Markt bestens mit Sport- und Outdoor-Ausrüstung von bekannten Marken zu bedienen.

Sicherheit geht vor

Bei der Eröffnung des XXL-Stores im SÜDPARK Klagenfurt wird besonders auf die Sicherheit der KundInnen und MitarbeiterInnen geachtet. XXL trifft daher auch in der neuen Filiale alle notwendigen Vorkehrungen und empfohlenen Maßnahmen der Regierung, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

„ Wir haben beschlossen, trotz der Pandemie an unseren Plänen festzuhalten, aber wir werden natürlich ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit unserer KundInnen und MitarbeiterInnen legen. Wir haben jetzt eine Menge Erfahrung damit und werden ein sicheres und großartiges Einkaufserlebnis bieten “, meint Magnus Kreuger.

So schützt XXL seine Kund- und Belegschaft:

Mundschutz

Desinfektionsmittel

2 m Sicherheitsabstand

bargeldloses Bezahlen

regelmäßige Reinigung der Filiale

