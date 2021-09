Schuljahr 2021/22: VOR Top-Jugendticket eröffnet umfassende Mobilität

Für SchülerInnen und Lehrlinge: das Rund-um-die-Uhr-Öffi-Ticket für Wien, NÖ & BGLD um nur € 79.-

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Mit dem Top-Jugendticket können SchülerInnen und Lehrlinge bis 24 das ganze Jahr die komplette österreichische Ostregion bereisen – und das um nur € 79,00. Für jene, welche die Öffis nur für den Weg von Zuhause zur Schule oder zur Dienststelle benötigten, gibt es auch das VOR Jugendticket um lediglich € 19,60. Dieses gilt an Schultagen bzw. für Lehrlinge an allen Tagen. Tipp: Beim Online-Kauf über shop.vor.at sind die Tickets auch gegen Verlust gesichert. Sämtliche Infos dazu gibt es hier.

Rund 250.000 junge Menschen sind 365 Tage im Jahr mit dem Top-Jugendticket für einen unschlagbaren Preis in der gesamten Ostregion öffentlich unterwegs – um nur 1,2 Eurocent pro Tag. Der öffentliche Verkehr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wurde in den letzten Jahren konsequent ausgebaut und eröffnet gerade auch für die Jungen viele tolle Möglichkeiten, die Ostregion kennenzulernen.

Für wen gilt das Ticket?

Mit dem Top-Jugendticket können SchülerInnen und Lehrlinge unter 24 Jahren alle VOR-Linien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nutzen. Zudem gilt das Ticket für TeilnehmerInnen des freiwilligen Sozialjahres bzw. des freiwilligen Umweltschutzjahres, mit Wohn- bzw. Ausbildungsstätte in Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie für PolizeischülerInnen mit Wohn- bzw. Ausbildungsort eben dort. Jugendtickets und Top-Jugendtickets sind nicht übertragbar und nur in Verbindung mit einem gültigen Schüler-, Berufsschul- oder Lehrlingsausweis von 1. September bis 15. September des Folgejahres gültig.

Wo erhalte ich das Ticket?

Am einfachsten und sichersten kann das Ticket online im VOR-Ticketshop, über die VOR AnachB App oder in den Online-Ticketshops der Wiener Linien und der ÖBB gekauft werden. Besonders praktisch: Beim Online-Kauf sind die Tickets auch gegen Verlust gesichert! Weiters sind die Tickets in Postfilialen und bei vielen Post-Partnern in Niederösterreich und dem Burgenland, vielen Wiener Trafiken, im VOR-ServiceCenter in der BahnhofCity Wien West erhältlich. Bei allen Ticket- und Infostellen sowie im Kundenzentrum und bei Automaten der Wiener Linien, ÖBB sowie Raaberbahn gibt es diese natürlich auch.

