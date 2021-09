SPAR investierte 45 Millionen Euro: TANN-Ausbau in St. Pölten feierlich eröffnet

LH Mikl-Leitner: Nachhaltige Wertschöpfung in der Region

St. Pölten (OTS/NLK) - 45 Millionen Euro investierte der SPAR-Konzern, um das TANN-Werk in St. Pölten weiter auszubauen. 80 neue Arbeitsplätze wurden dadurch geschaffen. Nach einem Jahr Bauzeit konnte nun am gestrigen Samstag die offizielle Eröffnung vorgenommen werden. 270 Gäste konnten sich im Rahmen einer Erlebnisführung den beeindruckenden Produktionsbetrieb und die innovativen Technologien aus der Nähe ansehen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bedankte sich im Zuge des Festaktes für das gute Miteinander und die gute Kooperation zwischen SPAR, dem Land Niederösterreich, der Stadt St. Pölten sowie den Landwirtinnen und Landwirten. „Durch dieses Miteinander entsteht nachhaltige Wertschöpfung in der Region, die sowohl unseren landwirtschaftlichen Betrieben, unseren Landsleuten und dem Umweltschutz zugutekommt“, so Mikl-Leitner. Gerade in der Corona-Zeit sei die Wertschätzung gegenüber regionalen Produkten noch größer geworden, meinte sie im Gespräch mit Moderator Peter Madlberger. Darüber hinaus hob sie die Bedeutung der SPAR-Händler in den Regionen für die Nahversorgung in Niederösterreich hervor.

Der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler freute sich in seiner Stellungnahme über eine weitere Aufwertung des Standortes. SPAR sei ein Leitbetrieb für die gesamte Region, verwies er auf die Bedeutung der SPAR-Zentrale, des neuen Fleischwerks sowie der Händlerinnen und Händler als Arbeitgeber in der Region.

Der für die TANN-Betriebe zuständige SPAR-Vorstand Hans K. Reisch betonte: „Klimaschutz, Tierwohl, Regionalität – all das können wir mit diesem Werk für die Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen“. Der SPAR-Vorstandsvorsitzende Friedrich Poppmeier betonte: „Eine Keimzelle unseres Erfolgs ist die Partnerschaft mit unseren Kaufleuten. Das Thema Regionalität wird immer wichtiger - und dank unserer Kaufleute sind wir ganz nah an den Kundinnen und Kunden.“ TANN sei ein „echter Wertschöpfungsmotor“ für die Region, und mit diesem Ausbau habe man „den Hubraum dieses Wertschöpfungsmotors verdoppelt“, sagte SPAR-Geschäftsführer Alois Huber. Leopold Scharner, der Leiter des TANN-Fleischwerks betonte die Bedeutung der „zuverlässigen, langjährigen Partnerschaften mit unseren Partnern in der Primärproduktion“. Weiters kamen im Zuge des Festaktes u. a. auch Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, der Landwirt Bernhard Unterberger („TANN schaut drauf“) sowie der Konzernleiter von TANN Austria, Andreas Stieglmayr, zu Wort.

