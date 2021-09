Faßmann, Zadić und Gerstorfer zu Gast bei „Milborn“ – Montag um 20:00 Uhr auf PULS 24

Corinna Milborn begrüßt Bildungsminister Heinz Faßmann, Justizministerin Alma Zadić sowie Birgit Gerstorfer, die SPÖ-Spitzenkandidatin für die OÖ-LTW

Wien (OTS) - Am Montag startet der Osten Österreichs in das neue Schuljahr, weiterhin überschattet von der Corona-Pandemie. Aus diesem Anlass begrüßt PULS 4-Infochefin Corinna Milborn Bildungsminister Heinz Faßmann bei sich im Studio. Was wurde unternommen, um die Schüler:innen zu schützen? Welche Maßnahmen müssen bei weiter steigenden Ansteckungszahlen getroffen werden und wie verhindert man, dass immer mehr Eltern ihre Kinder von der Schule abmelden?

Justizministerin Alma Zadić steht vor einem anstrengenden Herbst: Innerkoalitionär stehen Auseinandersetzungen wegen der Aufnahme von Geflüchteten, der Sicherungshaft und der Politisierung der Justiz bevor. Ein dringendes Thema darf dennoch nicht fehlen: Wöchentlich liest man von Gewalttaten gegen Frauen bis hin zu Femiziden – was unternimmt die Politik, um der steigenden Gewalt entgegenzuwirken?

Im Rahmen der oberösterreichischen Landtagswahl begrüßt Corinna Milborn die SPÖ-Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer im Studio, um über den Wahlkampf und die Pläne für die Zukunft des Bundeslandes zu sprechen.

„Milborn“ - Montag, 6. September, um 20.00 Uhr und um 21.30 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream in der ZAPPN App.

