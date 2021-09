NEOS: Bundesregierung muss bei Virusbekämpfung alle Chancen nutzen

Gerald Loacker: „Wir brauchen Politiker_innen, die Verantwortung übernehmen und nicht ständig Däumchen drehen, bis schon längst Feuer am Dach ist.“

Wien (OTS) - Im Hinblick auf die aktuelle Corona-Situation und die zunehmende Unsicherheit in der Bevölkerung mahnt NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker einmal mehr einen konkreten Plan für die kommenden Monate ein: „Wir brauchen Politikerinnen und Politiker, die Verantwortung übernehmen und nicht ständig Däumchen drehen, bis schon längst Feuer am Dach ist.“

Es gäbe viele verschiedene Möglichkeiten, um die Impfquote zu erhöhen. Keine stelle die alleinige Wahrheit dar. Loacker: „Sei es nun das Impfen in Apotheken, flächendeckende Luftreiniger an Schulen, ein Ende der kostenlosen Tests, verstärkte Aufklärungsarbeit mit Impfbroschüren für jeden Haushalt oder auch die aktive Zuteilung von Impfterminen. Die Bundesregierung hat nichts davon gemacht. Stattdessen hat sie auch im zweiten Sommer Chancen ausgelassen und im Hinblick auf Wahlumfragen lieber die Füße stillgehalten. Lieber werden Ankündigungen ,sehr konkreter Pläne‘ gemacht, statt endlich Details zu liefern, um für echte Zuversicht und Perspektive zu sorgen. Denn das ist die Politik, die der Kanzler betreibt: Für die eigene Inszenierung und die eigene Klientel – nicht für die Menschen in diesem Land.“

