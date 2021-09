Präsident Dr. Em: Kampf um die Doppelstaatsbürgerschaft

Der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND hat am 3. 9. 2021 seine jährliche Generalversammlung abgehalten, in dessen Rahmen die Ziele festgelegt wurden.

Wien (OTS) - Der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND hat am 3. 9. 2021 seine jährliche Generalversammlung abgehalten. Er wird von rund 400 Vereinigungen und Verbänden in aller Welt getragen.

Die Kernaufgaben des AÖWB umfassen:

Informieren: Über die Webseite www.weltbund.at, das Auslandsösterreicher-Journal ROTWEISSROT, sowie den einmal im Monat erscheinenden Newsletter, der an ca. 15.000 User über Mailchimp verschickt wird. Vernetzen: Förderung der Beziehungen zwischen Österreich und Ihren Landsleuten im Ausland: Präsidentenkonferenz, Auslandsösterreicher-Treffen, sowie www.weltbund.at, die Internetplattform für die Auslandsösterreicher. Vertreten: Die Interessen der fast 600.000 österreichischen Bürger im Ausland mit österreichischer Staatsbürgerschaft und insgesamt ca. 1 Million Österreicher die im Ausland leben, zu vertreten, gehört zu den Hauptaufgaben des AÖWB. Mittel dazu sind beispielsweise Verhandlungen mit öffentlichen und privaten Stellen, öffentliche Stellungnahmen und Diskussionen, sowie Lobbying auf Bundes- und Landesebene.

Beraten

Beratung und Betreuung in Rechtsfragen oder Weiterleiten an rechtskundige Amtspersonen, insbesondere zu Sozialversicherungsfragen, zum Bildungsbereich, bei Staatsbürgerschafts- und Wahlrechtsfragen, zu Auswanderung und Rückkehr nach Österreich.

Der Präsident des AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUNDES Dr. Jürgen Em hat in diesem Jahr seinen Schwerpunkt auf das in den letzten Monaten bereits intensiv in den Medien besprochene „Doppelstaatsbürgerschaftsthema“ gelegt.

Er betont in seinen Ausführungen, dass die Österreicher im Ausland sehr oft aus beruflichen oder familiären Gründen gezwungen sind, die Staatsbürgerschaft im Gastland anzunehmen. Dabei verlieren sie meist ihre österreichische Staatsbürgerschaft auf Grund der restriktiven Bedingungen des österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetzes. Dieses ist eines der restriktivsten Gesetze Europas, aber auch in der Welt. Eine Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft, die von den jeweiligen Bundesländern genehmigt werden muss, ist oft schwer zu erlangen.

Der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND schlägt vor, dass österreichischen Staatsbürgern, die im Ausland leben und eine fremde Staatsbürgerschaft im jeweiligen Gastland anstreben, eine immerwährende Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft bewilligt wird.

Dr. Em erklärt kämpferisch, dass der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND niemals sein Bestreben um die Doppelstaatsbürgerschaft auch gegen den Widerstand der Politik aufgeben wird!

Rückfragen & Kontakt:

Generalsekretariat AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND

Postgasse 6

1010 Wien



office.wien @ weltbund.at