#dif21 Sommertour: Coole Beats in Woche 6

Der Countdown für die Ticketreservierung zum Grande Finale auf der Donauinsel läuft: Noch bis Sonntag registrieren! Die vorletzte Woche der #dif21 Sommertour bringt noch einmal alles!

Wien (OTS/SPW) - Wien, 03. September 2021. Obwohl sich das Wetter in den letzten Tagen nicht nur von seiner sommerlichen Seite gezeigt hat, tat das einer großartigen Stimmung rund um den #dif21 Tourbus keinen Abbruch – so beispielsweise bei den Auftritten der Wiener Staatsoper on Tour, dem RTIC-Gewinneract Mocatheca, Theessink und Molden sowie The Monroes. Darüber hinaus begeisterten Wort & Ton, Gran Torino Club, The Acoustocats, Lara La, K.CIT, Vincent Bueno, Zweikanalton und helianth die Wiener*innen in allen 23 Bezirken. Ihre Pop-up Konzerte gab es u. a. in der Rahlgasse (1060), am Meidlinger Platzl (1120), im Stadtpark (1010) und auch in ganz besonderer Atmosphäre am Wiener Zentralfriedhof (1110). Danke an ein überwältigendes Publikum!

#dif21 Ohrenschmaus – Alles zwischen Oper und Rap

Ob Sänger*innen mit klassischer Musik, Rapper*innen mit starker Message oder Musiker*innen mit Humor – die #dif21 Sommertour offenbart ihre gesamte heimische Musikbandbreite und überzeugt DIF-Fans über alle Genres hinweg. In Woche 6 wird der #dif21 Tourbus zur Bühne für Oper, Hip-Hop, Rap, Austro- und einfach „nur“ Pop, Alternative und Electronic – Spaß und gute Laune sind damit wieder garantiert!

Svaba Ortak vor seinem Pop-up Konzert bei der #dif21 Sommertour: „YO! Nach einer langen Ruhepause und dieser kräftezehrenden Pandemie freue ich mich sehr, wieder live auf der Bühne zu stehen – und zwar auf der Donauinselfest 2021 Bustour! Dass ich ein Teil davon sein darf, ist für mich eine Herzensangelegenheit, und ich kann es kaum erwarten, meiner Stadt eine grandiose Show zu liefern!“

Nur noch bis Sonntag: Schnell für Tickets zum #dif21 Grande Finale registrieren!

Bis zum 5. September (23:59 Uhr) kann man sich noch für Tickets zum #dif21 Festivalwochenende auf der Donauinsel registrieren. Einfach über www.donauinselfest.at anmelden und damit an der Verlosung teilnehmen. Gewinner*innen werden ab Montag, 6. September, auf elektronischem Weg informiert.

Um an den Shows teilzunehmen, muss ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test vorgezeigt werden – für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gelten 72 Stunden. So sind im Sinne eines respektvollen Miteinanders die Sicherheit und Gesundheit aller Besucher*innen gewährleistet.

Das sind die kommenden #dif21 Sommertour-Acts!

03. September 2021: Wiener Staatsoper on Tour ab 16:00 Uhr bei der Freyung (1010) und ab 17:00 Uhr im Josef-Strauss-Park (1070) & C@NEW ab 20:00 Uhr in Spittelau (1090) und ab 21:00 Uhr vor dem Heiligenstadt Bahnhof (1190)

04. September 2021: Caroline Kreutzberger ab 13:30 Uhr beim Huma Eleven (1110) und ab 15:00 Uhr im Schweizer Garten (1030) & Hip-Hop/Rap Special mit Gazal ab 19:00 Uhr und Svaba Ortak ab 20:00 Uhr auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke (1220)

05. September 2021: #dif21 Kidstour ab 13:00 Uhr im Donaupark (1220) mit Robert Steiner, den Helfern Wiens, den Wiener Kinderfreunden und „Ich bin O.K."

05. September 2021: Nelavie ab 16:00 Uhr im Donaupark (1220) & Soundbase goes Donauinselfest mit Gentle5 und Fritsch & The Jims ab 19:15 Uhr auf der Kaiserwiese-Prater Wien (1020) sowie ab 20:30 Uhr am Kardinal-Rauscher-Platz (1150)

08. September 2021: Die Wödmasta ab 13:30 Uhr am Meidlinger Markt (1220) und ab 14:45 Uhr Sargfabrik-Goldschlagstraße (1140) & die Wiener Staatsoper on Tour ab 17:30 Uhr im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn (1130) sowie ab 19:00 Uhr Naschmarkt (1060)

09. September 2021: Wendja ab 14:00 Uhr am Schrödingerplatz – Donauzentrum (1220) und ab 15:30 Uhr am Schwarzenbergplatz (1010) & Felix Kramer ab 18:00 Uhr am Karlsplatz (1040) sowie ab 19:30 Uhr am Karmelitermarkt (1020)

10. September 2021: Christoph & Lollo ab 13:30 Uhr am Platz der Menschenrechte (1070) und ab 15:00 Uhr im Votivpark (1090) & Kronehit DJs Fat Astronauts ab 20:15 Uhr sowie Steve Hope powered by Kronehit ab 21:00 Uhr auf der Kaiserwiese-Prater Wien (1020)

Alle weiteren Tourstopps inkl. Locations gibt es online unter www.donauinselfest.at/Sommertour einzusehen.

#dif21 Sommertour: Impfen #wieniezuvor

Die große Impfaktion bei der #dif21 Sommertour in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien gibt es auch in Woche 6. Nächste Möglichkeit zur COVID-19-Schutzimpfung ohne Voranmeldung gibt es morgen Samstag, 4. September, bei den Stopps des #dif21 Tourbusses auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke. E-Card nicht vergessen!

Sämtliche Maßnahmen und Regeln zum Schutz der Gesundheit bei der #dif21 Sommertour sind unter www.donauinselfest.at/FAQ-Sommertour nachzulesen.

#dif21 Tourbike: Spaß auf drei Rädern

Auch in der nächsten Woche macht das #dif21 Tourbike der Wiener Kinderfreunde mittwochs, freitags und samstags in den Wiener Parks Halt. Heute hält es ab 14:00 Uhr im Wertheimsteinpark (1190) und morgen ab 10:00 Uhr im Alois-Drasche-Park (1040).

Auf in die nächste Woche mit dem #dif21 TV-Sommer

Birgit Denk begrüßt diese Woche Künstler*innen der Wiener Staatsoper on Tour am Bus und macht unter anderem am Hauptbahnhof halt. Außerdem verzaubern Ernst Molden und Hans Theessink bei ihrem exklusiven Konzert am Wiener Zentralfriedhof. Einsteigen und genießen!

Schalten Sie ein!

#dif21 TV-Sommer Sendung #4: Heute, am 03. September, um 21:30 Uhr auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen.

