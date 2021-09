FPÖ – Schnedlitz: Nordkorea und Klimaministerin Gewessler endlich einer Meinung

Wien (OTS) - „Die Politbüros der österreichischen Grünen und von Nordkorea dürften sich endlich erfolgreich verständigt haben. Denn der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat nun auch den Klimaschutz für sich entdeckt. Ideologisch und realpolitisch ziehen die Grünen und Kim Jong Un ja ohnehin an einem Strang – da war es nur eine Frage der Zeit, bis sie auch geeinten Schrittes marschieren“, erklärte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

Interessanterweise sei der Ansatz in Nordkorea allerdings liberaler als in Österreich: „Während Ministerin Gewessler auf eine Ausbeutung der Bevölkerung Österreichs setzt, will Nordkorea den Schutz der Umwelt forcieren – wobei man fairerweise dazusagen muss, dass es in Nordkorea nicht mehr viel auszubeuten gibt nach Jahrzehnten kommunistischer Gewaltdiktatur. Das ist wohl auch das Modell, dass den Grünen in Österreich vorschwebt – die Leute solange drangsalieren, bis ihnen nichts mehr bleibt und sie sich vegan von Baumrinde ernähren müssen. Das Ziel ist dabei auch in Österreich das gleiche wie unter Kim Jong Un – volle Staatskassen für grüne Staatsposten“, so Schnedlitz.

