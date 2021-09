"Aufeinander Achten" - In Zeiten von Corona mit psychischen Belastungen umgehen

Erste Hilfe für die Seele

In einer Zeit in der Corona unzählige Menschen psychisch belastet, in der es wichtig ist, noch mehr aufeinander zu achten, stellt sich oft die Frage, wie kann das gelingen. Hier können wir Unterstützung bieten. Erfahrungsexpert*innen aus dem Bereich psychischer Erkrankungen helfen Ihnen dabei zu lernen wie man sich gegenseitig unterstützen kann.



Nachdem unsere ersten Workshops gut angenommen wurden, möchten wir noch weitere Termine anbieten.

Denn es ist wichtig, jetzt mehr denn je, aufeinander zu achten.

Sie haben die Möglichkeiten ganz bequem online teilzunehmen. Aufgrund einer Förderung der Sozialversicherung ist es uns möchglich, ihnen die Workshops kostenlos anzubieten.



Erfahren Sie mehr darüber auf:

http://webinar24.at/s/inclusion24?group_id=6547



Unsere Workshops werden in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner Inclusion24 umgesetzt.



Wir würden uns freuen sie Online bei einem der Workshops kennen lernen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Brigitte Heller

Vorsitzende Verein Lichterkette

brigitte.heller @ lichterkette.at

0699/10687443