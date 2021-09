COUCH LIEBLINGSSTÜCKE: Launch der dritten Living-Kollektion bei OTTO

Rund 50 neue Möbel, Accessoires und Heimtextilien mitentwickelt von der COUCH-Redaktion (FOTO)

Hamburg (OTS) - Pünktlich zum Start der gemütlichen Herbstsaison bringt das Living-, Fashion- und Beauty-Magazin die mittlerweile dritte Kollektion der COUCH LIEBLINGSSTÜCKE auf den Markt. Damit wächst die Kollektion auf über 100 Produkte aus den Segmenten Möbel, Kleinmöbel, Accessoires, Teppiche und Heimtextilien heran. Zusammen mit dem Kooperationspartner OTTO entwickelt die COUCH-Redaktion seit 2019 die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE, die exklusiv auf otto.de/couch verfügbar sind.

Rattan, Eschenholz und Wiener Geflecht stehen hoch im Kurs

Besondere Keypieces der neuen Kollektion sind die Schlafsofas "Klappt gut" und "Halbschlaf" mit Doppelfunktion inklusive Bettkästen. Die machen überall eine gute Figur. Für ein stylisches Homeoffice sorgen Schreibtisch "In Höchstform" aus Esche mit schlanken Eisenfüßen und smartem Stauraum sowie Stuhl "Komfortzone". Die beiden neuen Kommoden sind echte optische Highlights. Während Kommode "Rund machen" mit ungewöhnlichen Stäbchen-Türfronten aus Eschenholz begeistert, setzt Highboard "Umrundung" aus Esche auf Rattan- und Glasfronten. Auf Metallfüßen stehen die Stühle "Rattan Vintage" und "Auf ins Geflecht" und setzen wie Rattan-Beistelltisch "Tailliert" und der Paravent "Abgeschirmt" mit Wiener Geflecht auf die Lieblingsmaterialien der COUCH-Redaktion.

Wenn das Herbstwetter zum Verweilen im Inneren einlädt...

... dann schaffen die Heimtextilien der COUCH LIEBLINGSSTÜCKE eine gemütliche Atmosphäre. Die Kissenbezüge und Plissees mit Waffeloptik passen perfekt zum Teppich "Boho Buddy" mit schwarz-weiß Muster. Flauschig wird es mit Teppich "Auslegungssache". Für ein Home-Spa-Feeling sorgen die neuen Badematten "Badesache", die man am besten mit den Handtüchern "Voll flauschig" mit Lieblingsstück-Stickerei kombiniert. Abgerundet wird die Kollektion durch Kerzenhalter, Dekokörbe, Vasen, Wanduhren und Bilder. Die Bilder "Gesichtet" hat COUCH-Grafikerin Jonna Surburg eigens für die neue Kollektion illustriert.

Zusammen mit Lieblingsfarben wie Flieder, Rosé, hellen Grüntönen und Terrakotta sind die Produkte am Puls der Zeit und lassen das Herz der stilbewussten Design- und Interior-Fans höherschlagen. Da machen nicht nur die Namen mit witzigen Wortspielen und einem Augenzwinkern Lust aufs Online-Shopping. Die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE sind vielseitig und individuell einsetzbar, lassen sich perfekt kombinieren und machen jeden Raum zum Lieblingszimmer.

Christina Gath, Redaktionsleiterin COUCH: "Wir sind mehr als stolz, dass unser COUCH LIEBLINGSSTÜCKE so gut ankommen, und wir mittlerweile unsere dritte Kollektion auf den Markt bringen. Mit viel Herzblut haben wir trendbewusste und dennoch erschwingliche Möbel und Accessoires entwickelt. Trendthemen wie Funktionssofas mit unaufdringlichem Stauraum für kleine Räume spielen dabei ebenso eine Rolle wie die perfekte Homeoffice-Möblierung. Modern, stilsicher und flexibel, ohne dabei zu viel auszugeben, soll man sich mit den COUCH LIEBLINGSSTÜCKEN wohlfühlen und sein Zuhause immer wieder neu für sich erfinden."

Tanja Böttjer, Category Director BRANDS - Licensing by G+J: "Über die langjährige, unkomplizierte und konstruktive Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen von Otto sind wir sehr glücklich. Hier haben sich zwei Partner gefunden, die mit Lust und Freude Produkte für eine Interior- und Lifestyle-affine Zielgruppe perfekt in Szene setzen. Mittlerweile ist COUCH zu einer festen Living-Marke im Otto-Kosmos gewachsen. Darauf sind wir sehr stolz und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit."

Unter #couchlieblingsstücke werden alle COUCH-Leser:innen und COUCHstyle.de-User:innen aufgerufen, ihre neuen COUCH-Möbel in ihren eigenen vier Wänden zu präsentieren. Unter dem Motto: "Wie zieht bei Euch die COUCH-Kollektion ein?" wird es auf couchstyle.de mit 10.000 Mitgliedern und über 156.000 Instagram-Fans die schönsten Teile zu sehen geben.

In der aktuellen Ausgabe COUCH 10/2021 (ab heute im Handel) werden die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE auf dem Cover und im Heft vorgestellt.

Alle Produkte der neuen Kollektion sind exklusiv bei Otto unter otto.de/couch zu bestellen.

Über COUCH

COUCH ist ein Living-, Fashion- und Beauty-Magazin, das mit einem einzigartigen Konzept die Lücke zwischen Wohn- und Lifestyle-Zeitschriften schließt. Klassische Living-Inhalte wie Wohntrends, Einrichtungs- und Shoppingtipps werden in COUCH mit Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Inhalten kombiniert. Das Magazin richtet sich an junge trendbewusste Frauen, die einer mobilen Generation angehören und denen der Austausch in sozialen Netzwerken sehr wichtig ist. Das Heft hat eine hohe Community- und Online-Affinität, die Redaktion bindet für Living-, Beauty-, Mode- DIY- und Reise-Geschichten COUCH-affine Blogger und Influencer. Neben dem Magazin, das jeden Monat Persönlichkeiten, Produkte und Inspirationen kuratiert, bietet die zum COUCH-Universum gehörende Online-Community COUCHstyle einen Lieblingsort, an dem sich Trendsetter auf Augenhöhe treffen, um sich auszutauschen, Ideen zu teilen und ihren eigenen Stil weiterzuentwickeln.

Über COUCH LIEBLINGSSTÜCKE

Das Living-, Fashion- und Beauty-Magazin bringt seit 2019 exklusiv mit dem Kooperationspartner OTTO die eigene Möbel- und Home-Kollektion COUCH LIEBLINGSSTÜCKE auf den Markt. Die COUCH-Kollektion umfasst über 100 Produkte aus den Segmenten Möbel, Kleinmöbel, Accessoires, Teppiche und Heimtextilien. Alle Produkte wurden mit viel Liebe zum Detail von der COUCH-Redaktion mitentwickelt und machen aus jeder Wohnung einen Wohlfühlort. Die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE sind modern, praktisch, lässig, urban und stilsicher. Alle Produkte der neuen Kollektion sind exklusiv bei Otto unter otto.de/couch zu bestellen.

