aws Gründung im ländlichen Bereich: Bis zu 50.000 Euro für Investitionen junger, innovativer Unternehmen

Der ländliche Raum sprüht nur so von Innovationen in ganz unterschiedlichen Branchen, etwa in der Landwirtschaft oder auch im Lebensmittelbereich. Diese Innovationskraft ist ein wichtiger Faktor zur Erhaltung von lebendigen und lebenswerten Regionen, daher unterstützen wir innovative Gründerinnen und Gründer bei der Entwicklung ihrer Ideen

Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

