Staatssekretär Brunner bei Kommunalen Sommergesprächen: Energiewende nur mit Innovation möglich

Anreize, statt Verbote – Mit Investitionen, Innovation und Zusammenarbeit die Klimaziele erreichen

Wien/Bad Aussee (OTS) - "Die Energiewende ist nur mit Innovation möglich", erklärt Staatssekretär Magnus Brunner im Rahmen der Kommunalen Sommergespräche in Bad Aussee. Bei den heurigen Sommergespräche geht es darum, ob und wie die Energiewende erreichbar ist. Ein zentraler Schlüssel ist das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG). "Wir müssen auf Anreize, statt auf Verbote setzen. Mit Investitionen, Innovation und Zusammenarbeit können wir unsere Klimaziele erreichen – dafür sind Österreichs Gemeinden ein wichtiger Partner."

Das EAG ist ein riesiges Investitionspaket für und in die heimische Wirtschaft. "Wir investieren 1 Mrd. Euro pro Jahr für die nächsten 10 Jahre – und lösen damit ein Investitionsvolumen von 30 Mrd. Euro aus. 30 Milliarden Euro, die in die regionale Wertschöpfung fließen, den Standort stärken und Arbeitsplätze schaffen", so Magnus Brunner, der vor allem die Energiegemeinschaften herausstreicht: "Damit ermöglichen wir allen Menschen, Unternehmen, Landwirtschaft und Gemeinden verstärkte Möglichkeiten zur Teilnahme an der Energiewende. Das trägt zur Bewusstseinsbildung bei, die Energiewende kommt in die Köpfe und macht aus Betroffenen Beteiligte. Ein großer Dank gilt bereits jetzt allen Gemeindevertretern, die eine Energiegemeinschaft in ihrer Ortschaft oder Stadt andenken. So schaffen wir die Energiewende!“

"Ein zentrales Ziel ist 100% sauberer Strom in und aus Österreich bis 2030", unterstreicht Magnus Brunner. „Das EAG und die Energiewende sind dafür zentrale Faktoren, um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen.“ Entscheidend sei vor allem die Zusammenarbeit bei der Stärkung des heimischen Energiemarktes. "Das EAG wird die Kooperation zwischen Bund, Ländern und Gemeinden stärken und intensivieren. Klar ist: Klimaschutz ist eine der wesentlichsten Aufgaben unserer Generation. Wir erreichen unsere ambitionierten Ziele nur mit mehr Photovoltaik, mehr Biomasse, mehr Windanlagen und mehr Sonnenenergie", so der Staatssekretär.

Praxistauglichkeit ist gefragt

Beim Thema Mobilität ist Brunner überzeugt, dass Emissionen gesenkt werden müssen – der Autoverkehr darf aber nicht verteufelt werden. "Bei der Mobilität geht es um Praxistauglichkeit. Der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel ist wichtig, dafür investiert die Bundesregierung bis 2026 mehr als 17 Mrd. Euro in die Erneuerung und den Ausbau der Bahn-Infrastruktur." Aber nicht überall könne eine Schiene verlegt werden. "Wir müssen auch die ländliche Bevölkerung im Blick haben. Für den individuellen Verkehr bedeutet das: Nicht der Verbrennungsmotor ist das Problem, sondern die CO2-Emissionen sind es. Wir müssen daher auf saubere Antriebsformen wie E-Fuels, Wasserstoff und E-Mobilität setzen, mehr Innovation ermöglichen und mehr Praxistauglichkeit leben. Denn ich will nicht von der Energiewende träumen, sondern sie schneller umsetzen."

Rückfragen & Kontakt:

BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Michael Ulrich, MSc

Pressesprecher des Staatssekretärs

+43 650 6807609

michael.ulrich @ bmk.gv.at

www.bmk.gv.at